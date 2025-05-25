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Haberler Galeri Göztepe - Galatasaray maçı sonrası dört futbolcuya flaş eleştiri: "Şampiyon Galatasaray’da olmamalılar..."
Giriş Tarihi: 25.05.2025 07:23 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 07:23

Göztepe - Galatasaray maçı sonrası dört futbolcuya flaş eleştiri: "Şampiyon Galatasaray’da olmamalılar..."

Şampiyon Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Kaan Ayhan ve Morata kaydetti. Cimbom, bugün Yenikapı'da düzenlenecek şampiyonluk kutlamasıyla kupasına kavuşacak. SABAH Spor'un usta yazarları Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk hem karşılaşmayı hem de hakem Batuhan Kolak'ı değerlendirdi. İşte detaylar…

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Göztepe - Galatasaray maçı sonrası dört futbolcuya flaş eleştiri: Şampiyon Galatasaray’da olmamalılar...

Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor galibiyetiyle 25'inci şampiyonluk ve formasına 5'inci yıldızı takmayı garantileyen Galatasaray, sezonun son deplasman maçında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

Göztepe - Galatasaray maçı sonrası dört futbolcuya flaş eleştiri: Şampiyon Galatasaray’da olmamalılar...

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma öncesi birçok as futbolcusunu İstanbul'da bırakarak rotasyonlu bir kadroyla mücadele eden sarı-kırmızılıların gollerini 70'inci dakikada Kaan Ayhan ve 90+1'de Morata attı.

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Göztepe - Galatasaray maçı sonrası dört futbolcuya flaş eleştiri: Şampiyon Galatasaray’da olmamalılar...

Bugün İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda düzenleyeceği törenle şampiyonluk kupasına kavuşmayı bekleyen Galatasaray, son hafta öncesi 92 puana ulaşırken, Göztepe 47 puanda kaldı.

Göztepe - Galatasaray maçı sonrası dört futbolcuya flaş eleştiri: Şampiyon Galatasaray’da olmamalılar...

SABAH Spor'un usta kalemleri, GöztepeGalatasaray karşılaşmasını değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…

Göztepe - Galatasaray maçı sonrası dört futbolcuya flaş eleştiri: Şampiyon Galatasaray’da olmamalılar...

MUSTAFA ÇULCU: İyi bir kumaşı var

Büyük bir rotasyonla gelinen Göztepe deplasmanında Galatasaraylı oyuncuların belli ki ayakları sahada, akıllar şampiyonluk kutlamalarında. 4 gün ara ile gelen önce Türkiye Kupası, sonra Süper Lig şampiyonluğu sonrasında bu maça motive olmak elbette zor. Ancak keyif alarak çifte kupalı şampiyon takım öz güveniyle rahat oynuyor. Göztepe ilk yarıda kendi açısından rekor seviye sayılacak rakip ceza alanında 26 kez topla buluştu, 15 şutla rakip kaleyi yokladı. Açık futbol ikinci yarıda da karşılıklı ataklarla devam etti. Ahmed Kutucu çok istekli o kadar…