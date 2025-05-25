Göztepe - Galatasaray maçı sonrası dört futbolcuya flaş eleştiri: "Şampiyon Galatasaray’da olmamalılar..."

MUSTAFA ÇULCU: İyi bir kumaşı var

Büyük bir rotasyonla gelinen Göztepe deplasmanında Galatasaraylı oyuncuların belli ki ayakları sahada, akıllar şampiyonluk kutlamalarında. 4 gün ara ile gelen önce Türkiye Kupası, sonra Süper Lig şampiyonluğu sonrasında bu maça motive olmak elbette zor. Ancak keyif alarak çifte kupalı şampiyon takım öz güveniyle rahat oynuyor. Göztepe ilk yarıda kendi açısından rekor seviye sayılacak rakip ceza alanında 26 kez topla buluştu, 15 şutla rakip kaleyi yokladı. Açık futbol ikinci yarıda da karşılıklı ataklarla devam etti. Ahmed Kutucu çok istekli o kadar…