Giriş Tarihi: 25.05.2025 07:23
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
07:23
Göztepe - Galatasaray maçı sonrası dört futbolcuya flaş eleştiri: "Şampiyon Galatasaray’da olmamalılar..."
Şampiyon Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Kaan Ayhan ve Morata kaydetti. Cimbom, bugün Yenikapı'da düzenlenecek şampiyonluk kutlamasıyla kupasına kavuşacak. SABAH Spor'un usta yazarları Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk hem karşılaşmayı hem de hakem Batuhan Kolak'ı değerlendirdi. İşte detaylar…