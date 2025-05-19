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Haberler Galeri Muslera'nın penaltı atmasını eleştirmişti: Mourinho 2003'te kaleciye penaltı attırmış...
Giriş Tarihi: 19.05.2025 13:01 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 13:03

Muslera'nın penaltı atmasını eleştirmişti: Mourinho 2003'te kaleciye penaltı attırmış...

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken, gollerden birini penaltıdan Fernando Muslera kaydetti. Muslera'nın attığı penaltı golü, Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Eyüpspor maçının ardından Uruguaylı file bekçisinin penaltı kullanmasını eleştirdi. Portekizli teknik direktörün 2003 yılında Porto'nun başındakeyken kaleciye penaltı attırdığıortaya çıktı. İşte haberin detayları...

SABAH.COM.TR SPOR
Muslera’nın penaltı atmasını eleştirmişti: Mourinho 2003’te kaleciye penaltı attırmış...

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Fernando Muslera'nın (P) golleriyle 3-0 kazandı ve 89 puanla bitime 2 hafta kala şampiyon oldu.

Muslera’nın penaltı atmasını eleştirmişti: Mourinho 2003’te kaleciye penaltı attırmış...

Teknik Direktör Okan Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılı ekip, üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kazandı.

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Muslera’nın penaltı atmasını eleştirmişti: Mourinho 2003’te kaleciye penaltı attırmış...

Kayserispor karşılaşmasının 89.dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata ile penaltı kazandı. 2-0 önde olan Galatasaray'da kazanılan penaltıyı son sezonunu yaşayan Fernado Muslera kullandı.

Muslera’nın penaltı atmasını eleştirmişti: Mourinho 2003’te kaleciye penaltı attırmış...

Kazanılan penaltıda topun başına geçen Uruguaylı file bekçisi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

Muslera’nın penaltı atmasını eleştirmişti: Mourinho 2003’te kaleciye penaltı attırmış...

AVRUPA MUSLERA'YI KONUŞTU

Fernando Muslera'nın penaltısı, Avrupa basınında da oldukça konuşuldu. İtalya, Hollanda, Portekiz'den birçok kuruluş, penaltıya yer verdi.