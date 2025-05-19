Giriş Tarihi: 19.05.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
13:03
Muslera'nın penaltı atmasını eleştirmişti: Mourinho 2003'te kaleciye penaltı attırmış...
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşırken, gollerden birini penaltıdan Fernando Muslera kaydetti. Muslera'nın attığı penaltı golü, Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Eyüpspor maçının ardından Uruguaylı file bekçisinin penaltı kullanmasını eleştirdi. Portekizli teknik direktörün 2003 yılında Porto'nun başındakeyken kaleciye penaltı attırdığıortaya çıktı. İşte haberin detayları...