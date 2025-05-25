Giriş Tarihi: 25.05.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
15:44
Süper Lig devinden Romulo atağı! Avrupa'nın köklü ekipleriyle transfer yarışı...
Bu sezonun etkili ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Romulo, Süper Lig'e damga vuran futbolculardan birisi oldu. Brezilyalı golcü attığı gollerle takımını sırtlarken, transferin de gözdesi haline gelmeyi başardı. Buna göre Süper Lig devinin, genç santrfora talip olduğu iddia edildi. Avrupa ekiplerini de peşine takan Romulo için gözden çıkartılan bonservis bedeli ise ortaya çıktı. İşte detaylar...