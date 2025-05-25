Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper Lig devinden Romulo atağı! Avrupa'nın köklü ekipleriyle transfer yarışı...
Giriş Tarihi: 25.05.2025 15:32 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 15:44

Süper Lig devinden Romulo atağı! Avrupa'nın köklü ekipleriyle transfer yarışı...

Bu sezonun etkili ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Romulo, Süper Lig'e damga vuran futbolculardan birisi oldu. Brezilyalı golcü attığı gollerle takımını sırtlarken, transferin de gözdesi haline gelmeyi başardı. Buna göre Süper Lig devinin, genç santrfora talip olduğu iddia edildi. Avrupa ekiplerini de peşine takan Romulo için gözden çıkartılan bonservis bedeli ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig devinden Romulo atağı! Avrupa’nın köklü ekipleriyle transfer yarışı...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso, transferin gözdesi haline geldi.

Süper Lig devinden Romulo atağı! Avrupa’nın köklü ekipleriyle transfer yarışı...

GOLLERİYLE TAKIMINI SIRTLADI

Brezilyalı golcü, bu sezon İzmir temsilcisinde attığı gollerle takımını sırtlayan isimlerin başında geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig devinden Romulo atağı! Avrupa’nın köklü ekipleriyle transfer yarışı...

GÖZTEPE OPSİYONU KULLANDI

Geçtiğimiz sezon Athletico Paranaense'den kiralık olarak kadroya katılan Romulo'nun performansından memnun olan Göztepe, 2.5 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonunu kullandı.

Süper Lig devinden Romulo atağı! Avrupa’nın köklü ekipleriyle transfer yarışı...

Göztepe başarılı futbolcu ile 2028 yılına kadar mukavele imzaladı.

Süper Lig devinden Romulo atağı! Avrupa’nın köklü ekipleriyle transfer yarışı...

AVRUPA EKİPLERİ PEŞİNDE

Adı ara transferde de Süper Lig devleriyle anılan 23 yaşındaki santrfora, Avrupa'nın köklü kulüpleri de talip oldu.