Giriş Tarihi: 27.05.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
12:39
Süper Lig devine Grealish müjdesi! Pep Guardiola resmen açıkladı…
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, küme düşmesi kesinleşen rakibine 4-2 mağlup oldu. Kanarya bu sonuçla ligdeki 4. mağlubiyetini aldı. Taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli takıma İngiltere'den transfer müjdesi geldi. İşte detaylar…