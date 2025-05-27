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Haberler Galeri Süper Lig devine Grealish müjdesi! Pep Guardiola resmen açıkladı…
Giriş Tarihi: 27.05.2025 12:39 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 12:39

Süper Lig devine Grealish müjdesi! Pep Guardiola resmen açıkladı…

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, küme düşmesi kesinleşen rakibine 4-2 mağlup oldu. Kanarya bu sonuçla ligdeki 4. mağlubiyetini aldı. Taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli takıma İngiltere'den transfer müjdesi geldi. İşte detaylar…

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Süper Lig devine Grealish müjdesi! Pep Guardiola resmen açıkladı…

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 4-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Süper Lig devine Grealish müjdesi! Pep Guardiola resmen açıkladı…

BU SEZON 4. MAĞLUBİYET

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Kanarya, aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzmeye devam ediyor.

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Süper Lig devine Grealish müjdesi! Pep Guardiola resmen açıkladı…

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile oynadığı iki maçta mağlup olurken, Galatasaray'a da sahasında kaybetti. Hatayspor müsabakasıyla birlikte Kanarya, bu sezonki 4. mağlubiyetini aldı.

Süper Lig devine Grealish müjdesi! Pep Guardiola resmen açıkladı…

11 yıllık şampiyonluk hasretini dindiremeyen Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

Süper Lig devine Grealish müjdesi! Pep Guardiola resmen açıkladı…

Fanatik'te yer alan habere göre; sarı-lacivertli takımın gündemine gelen Jack Griealish'ten müjdeli haber geldi.