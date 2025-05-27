Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
07:09
Trabzonspor, eski yıldızını kadrosuna katıyor! Fırtına'nın forvet transferi yolda...
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da gelecek sezonun kadrosu için yapılan çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda bordo-mavililer, santrfor bölgesi için yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de açıkladığı yıldız ismin kulübüyle yapılan pazarlıklarda 2 milyon Euro'luk fark eritmeye çalışılıyor. İşte flaş haberin detayları...