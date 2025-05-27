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Haberler Galeri Trabzonspor, eski yıldızını kadrosuna katıyor! Fırtına'nın forvet transferi yolda...
Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:09 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 07:09

Trabzonspor, eski yıldızını kadrosuna katıyor! Fırtına'nın forvet transferi yolda...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da gelecek sezonun kadrosu için yapılan çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda bordo-mavililer, santrfor bölgesi için yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de açıkladığı yıldız ismin kulübüyle yapılan pazarlıklarda 2 milyon Euro'luk fark eritmeye çalışılıyor. İşte flaş haberin detayları...

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor, eski yıldızını kadrosuna katıyor! Fırtına’nın forvet transferi yolda...

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda bu sezon istediğini alamayan Trabzonspor, önümüzdeki sezon için kolları sıvadı.

Trabzonspor, eski yıldızını kadrosuna katıyor! Fırtına’nın forvet transferi yolda...

Fırtına'da kadroya dahil edilecek oyuncuların yanı sıra bazı futbolcularla da sezon bitimiyle vedalaşılacak.

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Trabzonspor, eski yıldızını kadrosuna katıyor! Fırtına’nın forvet transferi yolda...

Çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, özellikle hücum bölgesine kaliteli isimleri kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Trabzonspor, eski yıldızını kadrosuna katıyor! Fırtına’nın forvet transferi yolda...

SANTRFORA SÜRPRİZ İSİM

Bu doğrultuda Trabzonspor, santrfor bölgesine yapılacak transfer için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Trabzonspor, eski yıldızını kadrosuna katıyor! Fırtına’nın forvet transferi yolda...

ONUACHU'DA AŞAMA KAYDEDİLDİ

Bordo-mavili takım, geçen sezon golleri ile takımı sırtlayan Paul Onuachu'yu yeniden kadrosuna katmak için Southampton ile yapılan pazarlıklarda önemli aşama kaydetti.