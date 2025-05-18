Giriş Tarihi: 18.05.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
15:43
Direniş Karatay konusu ve oyuncuları: Direniş Karatay filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Tarih, aksiyon ve macera unsurlarını harmanlayan yerli yapımlardan biri olan Direniş Karatay konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çekiyor. Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği film, Anadolu'nun zengin geçmişinden kesitler sunuyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan film hakkında merak edilenler araştırma konusu haline geldi. Peki, Direniş Karatay oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi?