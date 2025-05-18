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Haberler Galeri Direniş Karatay konusu ve oyuncuları: Direniş Karatay filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 15:36 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 15:43

Direniş Karatay konusu ve oyuncuları: Direniş Karatay filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Tarih, aksiyon ve macera unsurlarını harmanlayan yerli yapımlardan biri olan Direniş Karatay konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çekiyor. Yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği film, Anadolu'nun zengin geçmişinden kesitler sunuyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan film hakkında merak edilenler araştırma konusu haline geldi. Peki, Direniş Karatay oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi?

Direniş Karatay konusu ve oyuncuları: Direniş Karatay filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Tarihi atmosferi ve heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken Direniş Karatay konusu ile aksiyonseverlerin ilgisini çekiyor. Filmde, Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli isimlerinden Emir Celaleddin Karatay'ın hikayesi etkileyici bir şekilde işleniyor. Sinemaseverler, filmde rol alan oyuncular ve tarihi olaylara dair detayları merak etmeye başladı. İşte, Direniş Karatay oyuncuları ve çekim yerleri:

Direniş Karatay konusu ve oyuncuları: Direniş Karatay filmi nerede ve ne zaman çekildi?

DİRENİŞ KARATAY KONUSU

Guyaseddin, babası Alaattin Keykubat'ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine tahta geçmiştir. Fakat o, babası gibi yetenekli bir devlet adamı değildir. Bu durum Moğol baskılarının artmasına neden olur.

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Direniş Karatay konusu ve oyuncuları: Direniş Karatay filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Emir Celaleddin Karatay bu baskılara karşı halkı büyük bir direnişe hazırlamayı planlar. Tüm tecrübesi ve gücü ile direniş hazırlıklarına başlayan Celaleddin Karatay, gencinden yaşlısına, kadın erkek demeden Anadolu'nun sessiz kahramanlarını da yanına alır.

Direniş Karatay konusu ve oyuncuları: Direniş Karatay filmi nerede ve ne zaman çekildi?

DİRENİŞ KARATAY OYUNCULARI

Mehmet Aslantuğ (Emir Celaleddin Karatay)
Fikret Kuşkan (Ahi Evren)
Yurdaer Okur (Baycu Noyan)
Alperen Duymaz (Kutay)
Burcu Özberk (Türkan)
Ertuğrul Şakar (Vezir Adil)
Nik Xhelilaj (Börke)
Volkan Keskin (Olcayto)
Cahit Kayaoğlu (Alaeddin Keykubad)
Furkan Palalı (Mevlana)
Ece Yaşar (Maral)
Nefise Karatay (Fatma Bacı)
Ali Buhara Mete (Gıyaseddin Keyhüsrev)
Yusuf Aytekin (Sungur)
Kutay Köktürk (Küpeli Hoca)
Tuğrul Tülek (Şemseddin İsfahani)
Latif Koru (Nizameddin Suhrab)
Yılmaz Meydaneri (Banet)

Direniş Karatay konusu ve oyuncuları: Direniş Karatay filmi nerede ve ne zaman çekildi?

DİRENİŞ KARATAY FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2018 yapımı Direniş Karatay'ın tamamı Konya'da Selçuklu dönemine uygun tasarlanmış platolardan birinde gerçekleşti.