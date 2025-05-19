Görev Başında konusu nedir, oyuncuları kimler? Görev Başında filmi bu akşam TV’de!

GÖREV BAŞINDA FİLMİNİN KONUSU

Görev Başında filminin konusu, görevinden uzaklaştırılmış bir polis memurunun, genç bir kızı kurtarmak için zamanla yarıştığı aksiyon dolu bir hikâyeyi anlatıyor. Film, eski bir dedektif olan Frank Penny'nin, kaçırılan bir çocuğun izini sürerken kuralları çiğnemek zorunda kalmasını ve bu süreçte medya ile iç içe gelişen karmaşık olayları merkezine alıyor.