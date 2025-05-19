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Haberler Galeri Görev Başında konusu nedir, oyuncuları kimler? Görev Başında filmi bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 19.05.2025 14:14 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 14:17

Görev Başında konusu nedir, oyuncuları kimler? Görev Başında filmi bu akşam TV'de!

2019 yapımı Görev Başında filmi, hızlı temposu ve sürükleyici aksiyon sahneleriyle dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Orijinal adı Line of Duty olan yapım, suç, adalet ve zamanla yarış temalarını merkezine alan bir polisiye gerilim sunuyor. Adrenalin dolu sahneleri ve dinamik kurgusuyla özellikle aksiyon türünün tutkunlarını ekran başına kilitleyen yapım bu akşam yayında. Peki; Görev Başında konusu nedir, oyuncuları kimler?

Görev Başında konusu nedir, oyuncuları kimler? Görev Başında filmi bu akşam TV’de!

Görev Başında filmi konusu ve oyuncuları, hem aksiyon sinemasına ilgi duyanlar hem de heyecanlı bir hikâye arayanlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Gerilim dozu yüksek olay örgüsü, zamana karşı verilen mücadele Aaron Eckhart'ın performansı ile birleşiyor. İşte, 2019 yapımı filme dair merak edilenler:

Görev Başında konusu nedir, oyuncuları kimler? Görev Başında filmi bu akşam TV’de!

GÖREV BAŞINDA FİLMİNİN KONUSU

Görev Başında filminin konusu, görevinden uzaklaştırılmış bir polis memurunun, genç bir kızı kurtarmak için zamanla yarıştığı aksiyon dolu bir hikâyeyi anlatıyor. Film, eski bir dedektif olan Frank Penny'nin, kaçırılan bir çocuğun izini sürerken kuralları çiğnemek zorunda kalmasını ve bu süreçte medya ile iç içe gelişen karmaşık olayları merkezine alıyor.

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Görev Başında konusu nedir, oyuncuları kimler? Görev Başında filmi bu akşam TV’de!

Frank, polis departmanının prosedürlerini hiçe sayarak olaya tek başına müdahale ederken, olay anbean internetten canlı yayınlanmaya başlar. Bu durum, hem kamuoyu baskısı hem de kişisel vicdan muhasebesiyle mücadele eden Frank'in hikâyesini daha da gerilimli hale getirir.

Görev Başında konusu nedir, oyuncuları kimler? Görev Başında filmi bu akşam TV’de!

GÖREV BAŞINDA OYUNCULARI

Aaron Eckhart Frank Penny rolünde
Courtney Eaton Ava Brooks rolünde
Jessica Lu, Yonca Nestel rolünde
Dina Meyer Ruth Carter rolünde
Jan Jeffcoat kadın haber spikeri olarak
Kaj Goldberg erkek haber spikeri olarak
Ben McKenzie Dekan Keller rolünde
Giancarlo Esposito Tom Volk rolünde
Timothy Omundson Nicolas Luke Forrester rolünde

Görev Başında konusu nedir, oyuncuları kimler? Görev Başında filmi bu akşam TV’de!