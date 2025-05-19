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Haberler Galeri Kadın Kral konusu ve oyuncuları: TV'de ilk kez! Kadın Kral filmi gerçek hikaye mi?
Giriş Tarihi: 19.05.2025 14:03 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 14:07

Kadın Kral konusu ve oyuncuları: TV'de ilk kez! Kadın Kral filmi gerçek hikaye mi?

Son yılların en dikkat çeken tarihi aksiyon filmlerinden biri olan Kadın Kral konusu sinemaseverlerin ilgisini çekiyor. TV'de ilk kez izleyicisi ile buluşan yapım, güçlü kadın karakterleriyle ön plana çıkarken, hem oyuncu kadrosu hem de sürükleyici hikayesiyle adından söz ettiriyor. Peki, Kadın Kral oyuncuları kimler, gerçek hikaye mi? İşte, 2022 yapımı filme dair merak edilenler:

Kadın Kral konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Kadın Kral filmi gerçek hikaye mi?

Kadın Kral filmi konusu ve oyuncuları, özellikle tarih ve aksiyon türüne ilgi duyan izleyiciler tarafından merak ediliyor. Viola Davis'in başrolünde yer aldığı yapım, Dahomey Krallığı'nın efsanevi kadın savaşçı birliği Agojie'nin lideri General Nanisca'nın hikayesini merkezine alıyor. İşte, filme dair detaylar:

Kadın Kral konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Kadın Kral filmi gerçek hikaye mi?

KADIN KRAL FİLMİNİN KONUSU

Kadın Kral filminin konusu, 1800'lü yılların başında Batı Afrika'da geçen ve tarihi olaylara dayanan sürükleyici bir hikâyeyi ele alıyor. Film, Dahomey Krallığı'nın güçlü kadın savaşçı birliği olan Agojie'nin lideri General Nanisca etrafında şekilleniyor.

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Kadın Kral konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Kadın Kral filmi gerçek hikaye mi?

Nanisca, krallığını sömürgecilere, iç tehditlere ve köle ticaretine karşı korumak için genç savaşçılar yetiştirirken aynı zamanda kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Kadın Kral konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Kadın Kral filmi gerçek hikaye mi?

KADIN KRAL OYUNCULARI

Viola Davis - General Nanisca
Thuso Mbedu - Nawi
Lashana Lynch - Izogie
Sheila Atim - Amenza
John Boyega - King Ghezo
Hero Fiennes Tiffin - Santo Ferreira
Adrienne Warren - Ode
Jayme Lawson - Shante
Masali Baduza - Fumbe
Angélique Kidjo - the Meunon
Jimmy Odukoya - General Oba Ade
Thando Dlomo - Kelu
Jordan Bolger as Malik
Zozibini Tunzi - Efe
Makgotso M - Iniya
Siv Ngesi - the Migan
Julian Tennon - Moru

Kadın Kral konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Kadın Kral filmi gerçek hikaye mi?