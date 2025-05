Kadın Kral konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Kadın Kral filmi gerçek hikaye mi?

KADIN KRAL OYUNCULARI

Viola Davis - General Nanisca

Thuso Mbedu - Nawi

Lashana Lynch - Izogie

Sheila Atim - Amenza

John Boyega - King Ghezo

Hero Fiennes Tiffin - Santo Ferreira

Adrienne Warren - Ode

Jayme Lawson - Shante

Masali Baduza - Fumbe

Angélique Kidjo - the Meunon

Jimmy Odukoya - General Oba Ade

Thando Dlomo - Kelu

Jordan Bolger as Malik

Zozibini Tunzi - Efe

Makgotso M - Iniya

Siv Ngesi - the Migan

Julian Tennon - Moru