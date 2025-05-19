Kadın Kral konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Kadın Kral filmi gerçek hikaye mi?

Kadın Kral filmi konusu ve oyuncuları, özellikle tarih ve aksiyon türüne ilgi duyan izleyiciler tarafından merak ediliyor. Viola Davis'in başrolünde yer aldığı yapım, Dahomey Krallığı'nın efsanevi kadın savaşçı birliği Agojie'nin lideri General Nanisca'nın hikayesini merkezine alıyor. İşte, filme dair detaylar: