Giriş Tarihi: 19.05.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
14:07
Kadın Kral konusu ve oyuncuları: TV'de ilk kez! Kadın Kral filmi gerçek hikaye mi?
Son yılların en dikkat çeken tarihi aksiyon filmlerinden biri olan Kadın Kral konusu sinemaseverlerin ilgisini çekiyor. TV'de ilk kez izleyicisi ile buluşan yapım, güçlü kadın karakterleriyle ön plana çıkarken, hem oyuncu kadrosu hem de sürükleyici hikayesiyle adından söz ettiriyor. Peki, Kadın Kral oyuncuları kimler, gerçek hikaye mi? İşte, 2022 yapımı filme dair merak edilenler: