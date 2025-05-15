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Haberler Galeri 2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: SSK,Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri hangi tarihte yatırılacak?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:21 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:21

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: SSK,Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri hangi tarihte yatırılacak?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekliler 2025 yılı bayram ikramiyesi ödemelerini beklemeye koyuldu. Bu yıl 4.000 TL olarak belirlenen ödemeler 4A-4B-4C kapsamındaki tüm emekli vatandaşların hesaplarına bayram öncesi aktarılacak. Kurban Bayramı tatili bu yıl 6 Haziran günü başlayacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ödemeler bayramın hemen öncesinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmıştı. İkinci bayramda ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, detaylar

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: SSK,Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri hangi tarihte yatırılacak?

Kurban Bayramı 2025 yaklaşırken emeklileri gözü bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine yöneldi. Bu yıl Resmi Gazete kararıyla 4.000 TL'ye çıkarılan ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açıklayacağı tarihle ödenecek. Gözler hesaplarda. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: SSK,Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri hangi tarihte yatırılacak?

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Bu yıl emeklilerin ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. Böylece emekli bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldi.

Emekliler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Buna göre, emeklilere yıl içinde toplamda 8 bin TL ödeme yapılmış olacak.

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2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: SSK,Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri hangi tarihte yatırılacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyeleri, bayrama yaklaşık bir hafta kala ödenmeye başlanmıştı.Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri henüz netleşmese de bayrama kısa bir süre kala hesaplara geçmesi bekleniyor.

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: SSK,Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri hangi tarihte yatırılacak?

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

SGK kapsamında emekli maaşı, yaşlılık geliri, malullük, vazife malullüğü ya da ölüm aylığı alanlar ile sürekli iş göremezlik ya da ölüm geliri hakkına sahip kişiler bayram ikramiyesi ödemesi alabilecek. Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, terör mağduru siviller ve bu kişilerin hak sahipleri, muharip gaziler, güvenlik korucuları ile milli başarı elde etmiş sporcular da ikramiye ödemesinden faydalanabilecek.

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: SSK,Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri hangi tarihte yatırılacak?

ÖDEMELER YİNE TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, bir önceki bayramda olduğu gibi tahsis numarasına göre yapılacak.

Tahsis numarasına göre belirlenen ödeme günleri, ilerleyen günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak.

4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.