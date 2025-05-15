Giriş Tarihi: 15.05.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
16:21
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ: SSK,Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri hangi tarihte yatırılacak?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekliler 2025 yılı bayram ikramiyesi ödemelerini beklemeye koyuldu. Bu yıl 4.000 TL olarak belirlenen ödemeler 4A-4B-4C kapsamındaki tüm emekli vatandaşların hesaplarına bayram öncesi aktarılacak. Kurban Bayramı tatili bu yıl 6 Haziran günü başlayacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ödemeler bayramın hemen öncesinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmıştı. İkinci bayramda ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, detaylar