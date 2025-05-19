Giriş Tarihi: 19.05.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
13:42
Milli Piyango 19 Mayıs çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı
Milli Piyango 19 Mayıs özel çekilişi ne zaman, saat kaçta soruları şans oyunu oynayanların gündeminde. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bu aya özel bir çekiliş gerçekleştiren Milli Piyango Online'da bilet sahipleri çekiliş saatini bekliyor. Tam, yarım ve çeyrek biletlerini alanlar amorti, teselli, büyük ikramiye gibi ikramiyeleri sorguluyor. Peki, Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı açıklandı mı?