Milli Piyango 19 Mayıs çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO 19 MAYIS ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango 19 Mayıs özel çekilişi MP TV ekranlarından bugün saat 17.30 itibarıyla takip edilecek. Amorti, teselli ve büyük ikramiye kazanan rakamlar bir bir ekrana yansıyor. Sonuçların sisteme yüklenmesi ardından sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden sorgulanacak.