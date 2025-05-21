Giriş Tarihi: 21.05.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
22:05
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İÇİN GERİ SAYIM! Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları 5 - 9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr üzerinden yapıldı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler işçi alımı için kura tarihine çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası noter huzurunda gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Sağlık Bakanlığı niha isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar...