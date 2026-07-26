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Haberler Galeri Yasmin Erbil'den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: "Herkesi siliyorum"
Giriş Tarihi: 26.07.2026 12:06 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 12:38

Yasmin Erbil'den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: "Herkesi siliyorum"

Her paylaşımıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, yine çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Mehmet Ali Erbil'in kızı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem olurken, takipçileri "Gönderme mi yapıyor?" sorularıyla baş başa kaldı.

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Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile usta oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adeta sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

"HERKESİ SİLİYORUM"

Instagram hesabından yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren Yasmin Erbil, yine çok konuşulan bir paylaşıma imza attı. "Mood: Sosyal pilim bitti diye herkesi siliyorum" notunu düşerek paylaştığı fotoğraf kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Öte yandan Yasmin Erbil, uzun süredir Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

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Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Özel hayatlarını zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla göz önünde yaşamayı tercih eden çift, takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Yasmin Erbil, geçtiğimiz ay çıktığı Amerika seyahatinden yeni kareler paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Hollywood sokaklarındaki keyifli anlarını ve seyahat tarzını sosyal medya hesabına taşıyan genç ismin fotoğrafları kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Instagram hesabını aktif kullanan Erbil'in Amerika tarzı, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamıştı.

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Sevgilisi Yiğit Poyraz'ın aksine sosyal medyada daha aktif olan Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde de eğlenceli anlara imza atmıştı.

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Telefonuyla TikTok videosu çekmek için poz veren Erbil, o sırada sevgilisini görünce tatlı bir telaş yaşamıştı.

Yasmin Erbil'i tir tir titreten an! Sevgilisi Yiğit Poyraz'a o halde yakalandı… | Video

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Erbil, gönderisine "TikTok çekmeme kızan Yiğit'i görünce ben" notunu düşmüştü.

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Ünlü ismin paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Geçen aylarda da Yasmin Erbil, nostaljik paylaşımıyla takipçilerini maziye götürdü.

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

''DELİRECEĞİM BAK ALLAH'IM YA''

Instagram hesabından bu kareyi paylaşan Erbil'e sevgilisi Poyraz kayıtsız kalmadı. Beğeni yağan fotoğrafa Poyraz; ''Delireceğim bak Allah'ım ya'' notunu düştü.

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor...

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Amine Gülşe

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Amine Gülşe

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Amine Gülşe

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Seda Sayan

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Ezo Sunal- Ali Sunal

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Ezo Sunal

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Petek Dinçöz

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Kenan Doğulu

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Haluk Bilginer

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Barış Manço

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Bergüzar Korel

Yasmin Erbil’den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Herkesi siliyorum

Bergüzar Korel

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