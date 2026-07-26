Haberler
Galeri
Yasmin Erbil'den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: "Herkesi siliyorum"
Giriş Tarihi: 26.07.2026 12:06
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 12:38
Yasmin Erbil'den olay paylaşım! O sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı: "Herkesi siliyorum"
Her paylaşımıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, yine çok konuşulacak bir çıkışa imza attı. Mehmet Ali Erbil'in kızı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem olurken, takipçileri "Gönderme mi yapıyor?" sorularıyla baş başa kaldı.