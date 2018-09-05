1 trilyon dolarlık şirket Amazon ve sahibi hakkında bilinmeyenler

İKİNCİ ŞİRKET OLDU

Bu sonuçla piyasa değeri 1 trilyon dolara çıkan Amazon, tarihte bu seviyeye ulaşan ikinci şirket oldu. Dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan Amerikalı teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri 2 Ağustos'ta 1 trilyon dolara ulaşmıştı.