1 trilyon dolarlık şirket Amazon ve sahibi hakkında bilinmeyenler

Amazon dün akşam saatlerinde piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine çıkardı ve bunu başaran Apple'dan sonra ikinci şirket oldu.İşte Amazon ve sahibi Jeff Bezos hakkında tüm detaylar. New York borsasında cuma gününü hisse başına 2.012,71 dolardan kapatan Amazon hisseleri, dün TSİ 18.40'da yüzde 1,9 artışla 2.050,27 dolara kadar tırmandı. İKİNCİ ŞİRKET OLDU Bu sonuçla piyasa değeri 1 trilyon dolara çıkan Amazon, tarihte bu seviyeye ulaşan ikinci şirket oldu. Dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan Amerikalı teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri 2 Ağustos'ta 1 trilyon dolara ulaşmıştı. GERİDEN GELİP APPLE'I GEÇEBİLİR Ancak iki şirketin büyüme hızına bakılırsa Amazon, Apple'ı geride bırakarak önümüzdeki yıllarda dünyanın en değerli şirketi olabilir. Dünyanın en zengin milyarderi olan Amazon kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un serveti de bugün 2,6 milyar dolar artışla söz konusu saatte 167,3 milyar dolara ulaştı. Bezos'un 1994'te internet üzerinden kitap satışı için kurduğu Amazon, ilerleyen yıllarda diğer sektörlere de yayılarak, dünyanın en fazla gelir ve piyasa değerine sahip perakende şirketi haline geldi. Firmanın net karı bu yılın ikinci çeyreğinde 2,5 milyar dolar olurken, söz konusu miktar şirket tarihinde bir çeyrekte elde edilen en yüksek net kar olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, Amazon'un net karı üç çeyrek üst üste 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Amazon'un bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 artışla 52,89 milyar dolara yükseldi. JEFF BEZOS KİMDİR? Peki Bezos'un ticarete internetten kitap satarak başladığını biliyor muydunuz? İşte dünyanın en zengin ismi hakkında bilmeniz gerekenler... ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.