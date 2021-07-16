Akıllı telefonlar terle şarj olabilecek! Yeni geliştirilen cihaz şaşkına çevirdi

Çalışmanın yazarı Lu Yin, "Vücudun diğer kısımlarında daha terli hissetmemizin nedeni, bu bölgelerin iyi havalandırılmamasıdır. Tersine, parmak uçları her zaman havaya maruz kalır, bu nedenle ter dışarı çıkarken buharlaşır. Yani, buharlaşmasına izin vermek yerine, bu teri toplamak için cihazımızı kullanıyoruz ve önemli miktarda enerji üretebiliyoruz" dedi.
Yin, cihazdaki akıllı sünger malzeme sayesinde terin iletkenler tarafından toplanıp işlendiğini söyledi. Buna göre, enerji toplayıcı, kullanıcı terlemeye başladığında ya da hafif parmakla hafifçe vurduğunda az miktarda elektrik üretmeye başlıyor. Bu sayede, telefonda mesajlaşmak, araba kullanmak, piyano çalmak, ya da yazı yazmak gibi faaliyet kolayca elektrik enerjisine dönüşüyor.