Akıllı telefonlar terle şarj olabilecek! Yeni geliştirilen cihaz şaşkına çevirdi

ABD'de California Üniversitesi'nden araştırmacılar, parmağı yara bandı gibi saran yeni bir giyilebilir cihaz geliştirildi. Söz konusu alet, insanların terini toplayarak elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Güç üreten giyilebilir cihazların çoğu, kullanıcıların yoğun egzersiz yapmasını gerektiriyor. Ancak yeni cihaz, bir kişi uyuyor olsa bile parmak uçlarındaki nemden elektrik üretmek için pasif bir sistem kullanıyor.

Diğer taraftan, araştırmacılara göre parmak uçları, vücuttaki en yüksek ter bezleri konsantrasyonlarından birine sahip ve her bir parmak, diğer alanların çoğundan 100 ile 1000 kat daha fazla ter üretiyor.