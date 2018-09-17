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12'yi bu akşam yayınlıyor! 'nin özellikleri nedir? Ne gibi yenilikler içeriyor?

geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte yeni modellerini tanıtmış ve yeni işletim sistemlerinin çıkış tarihlerini de açıklamıştı. Merak edilen 12 sürümü 17 Eylül'de yani bu akşam yayınlanıyor. Peki 'nin özellikleri nedir? Neler sunuyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.09.2018 14:29 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 14:43
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12'yi bu akşam yayınlıyor! 'nin özellikleri nedir? Ne gibi yenilikler içeriyor?
Apple iOS 12'yi bu akşam yayınlıyor! iOS 12'nin özellikleri nedir? Ne gibi yenilikler içeriyor?

Bu akşam tüm 'lar değişiyor. Bakın ekranınızda artık neler göreceksiniz?

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12'yi bu akşam yayınlıyor! 'nin özellikleri nedir? Ne gibi yenilikler içeriyor?
Apple iOS 12'yi bu akşam yayınlıyor! iOS 12'nin özellikleri nedir? Ne gibi yenilikler içeriyor?

12 bu akşam saatlerinde yayınlanıyor. 'nin yayınlanmasıyla birlikte gözle görülür pek çok şey değişecek.

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12'yi bu akşam yayınlıyor! 'nin özellikleri nedir? Ne gibi yenilikler içeriyor?
Apple iOS 12'yi bu akşam yayınlıyor! iOS 12'nin özellikleri nedir? Ne gibi yenilikler içeriyor?

11 kullanan pek çok kişi 'yi merakla bekliyor zira iOS 11, hataların bol olduğu bir işletim sistemiydi.

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12'yi bu akşam yayınlıyor! 'nin özellikleri nedir? Ne gibi yenilikler içeriyor?
Apple iOS 12'yi bu akşam yayınlıyor! iOS 12'nin özellikleri nedir? Ne gibi yenilikler içeriyor?

bu defa büyük yenilikler yerine hata çözümlerine daha fazla odaklandı. Şirket, 12'nin iOS 11'e göre iki kat daha performanslı çalıştığını iddia ediyor.

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12'yi bu akşam yayınlıyor! 'nin özellikleri nedir? Ne gibi yenilikler içeriyor?
Apple iOS 12'yi bu akşam yayınlıyor! iOS 12'nin özellikleri nedir? Ne gibi yenilikler içeriyor?

12 ile birlikte neredeyse tüm modellerinin performansı ciddi şekilde artacak. Hatta 'ın açıklamasına göre test edilen bir iPhone 6S'te uygulama açılışlarında %40 daha iyi performans alındı.

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12'yi bu akşam yayınlıyor! 'nin özellikleri nedir? Ne gibi yenilikler içeriyor?
Apple iOS 12'yi bu akşam yayınlıyor! iOS 12'nin özellikleri nedir? Ne gibi yenilikler içeriyor?

12, kamera uygulamasının performansını da artırıyor. Öyle ki; ile birlikte %70 daha hızlı fotoğraf çekebileceksiniz.

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12'yi bu akşam yayınlıyor! 'nin özellikleri nedir? Ne gibi yenilikler içeriyor?
Apple iOS 12'yi bu akşam yayınlıyor! iOS 12'nin özellikleri nedir? Ne gibi yenilikler içeriyor?

12, çok daha gelişmiş bir artırılmış gerçeklik deneyimi için ARKit 2 ile birlikte geliyor. Üstelik ARKit 2 ile birlikte artırılmış gerçeklik oyunlarını arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceksiniz.

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