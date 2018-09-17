Apple iOS 12'yi bu akşam yayınlıyor! iOS 12'nin özellikleri nedir? Ne gibi yenilikler içeriyor?

AppleiOS 12'yi bu akşam yayınlıyor! iOS 12'nin özellikleri nedir? Ne gibi yenilikler içeriyor?
Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtmış ve yeni işletim sistemlerinin çıkış tarihlerini de açıklamıştı. Merak edilen iOS 12 sürümü 17 Eylül'de yani bu akşam yayınlanıyor. Peki iOS 12'nin özellikleri nedir? Neler sunuyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.09.2018 14:29 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 14:43
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AppleiOS 12'yi bu akşam yayınlıyor! iOS 12'nin özellikleri nedir? Ne gibi yenilikler içeriyor?
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AppleiOS 12'yi bu akşam yayınlıyor! iOS 12'nin özellikleri nedir? Ne gibi yenilikler içeriyor?