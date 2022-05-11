Apple üretimini durduruyor: İşte o cihaz…

Apple, artık eski popülerliğini taşımadığı gerekçesiyle 2000'li yıllardan bu yana ürettiği cihazı iPod'u an üretimine son vereceğini duyurdu. Daha önce iPod Nano ve Shuffle ürünlerinin üretimini 2017 yılında durduran Apple, iPod Touch ürününün üretimine devam etme kararı almıştı. Apple, iPod Touch stokları bitene kadar satışların devam edeceğini bildirdi. Sosyal Medyanın Etkisi Var Sosyal medya platformlarındaki rekabet Apple'ın bu ürününü de etkiledi. YouTube Music ve Spotify gibi uygulamalar sayesinde insanlar artık telefonlarından rahatça şarkı dinleyebiliyor. Cep telefonlarından müzik dinleyebilen kullanıcılar artık fazladan bir cihaza ihtiyaç duymadığı için iPod satışlarında büyük bir düşüş gözlemlendi. Keza bu düşüş ürünlerin fiyatlarının çok yüksek olmamasını da sağladı. 32 GB'lık en ucuz iPod modeli ülkemizde 3.799 TL'den satışa sunuluyor.