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Giriş Tarihi: 11.05.2022 12:35 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 12:38

Apple üretimini durduruyor: İşte o cihaz…

Apple, müzik severler için tasarladığı ve 2000'li yıllara damga vuran taşınabilir medya cihazı iPod satışlarını durdurma kararı aldı.

Apple üretimini durduruyor: İşte o cihaz…

Apple, artık eski popülerliğini taşımadığı gerekçesiyle 2000'li yıllardan bu yana ürettiği cihazı iPod'u an üretimine son vereceğini duyurdu.

Apple üretimini durduruyor: İşte o cihaz…

Daha önce iPod Nano ve Shuffle ürünlerinin üretimini 2017 yılında durduran Apple, iPod Touch ürününün üretimine devam etme kararı almıştı.

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Apple üretimini durduruyor: İşte o cihaz…

Apple, iPod Touch stokları bitene kadar satışların devam edeceğini bildirdi.

Apple üretimini durduruyor: İşte o cihaz…

Sosyal Medyanın Etkisi Var

Sosyal medya platformlarındaki rekabet Apple'ın bu ürününü de etkiledi.

Apple üretimini durduruyor: İşte o cihaz…

YouTube Music ve Spotify gibi uygulamalar sayesinde insanlar artık telefonlarından rahatça şarkı dinleyebiliyor.

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