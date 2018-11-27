Apple yeni iPhone'un fiyatını düşürdü!

Apple, iPhone XR'ın fiyatını Japonya genelinde düşürmeye karar verdi. Peki bu kadar yeni bir telefonun fiyatı neden indiriliyor? Apple telefonların fiyatları, Japonya'nın en büyük operatörü olan NTT DoCoMo tarafından yürütülen politika nedeni ile dolaylı yönden düşürüldü. Bu kapsamda Japonya'da iPhone XR fiyatları 36.000 Japon yeninden (317$), 24.000 Japon yenine (211$) geriledi. Bu fiyatlar elbette telefon operatörlerinin sunmuş olduğu kontratlı fiyatlar. Japon iPhone kullanıcıları XR ve Xs modellerinde olan Face ID gibi özelliklere rağmen, yoğun bir şekilde iPhone 8 ve 8 Plus telefonlara daha çok ilgi gösteriyor. Bu da iPhone XR satışlarını olumsuz etkileyebileceğinden fiyatları düşürmekte çare görülüyor. YENİ İPHONE'LARIN TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU Uzun süredir merakla beklenen yeni iPhone'lar için sonunda hem çıkış tarihi hem de Türkiye satış fiyatı açıklandı. Ülkemizde hizmet veren bir e-ticaret şirketi üzerinde ön siparişe açılan cihazların satışa çıkacağı tarih de netleşti. iPhone XS fiyatı 9,899 TL olarak görünürken, iPhone XS Max fiyatı ise 10,999 TL oldu. Modeller 4 Aralık'ta stoklara girecek Peki yeni modellerin özellikleri neler?