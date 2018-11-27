Apple yeni iPhone'un fiyatını düşürdü!

Japon iPhone kullanıcıları XR ve Xs modellerinde olan Face ID gibi özelliklere rağmen, yoğun bir şekilde iPhone 8 ve 8 Plus telefonlara daha çok ilgi gösteriyor. Bu da iPhone XR satışlarını olumsuz etkileyebileceğinden fiyatları düşürmekte çare görülüyor.