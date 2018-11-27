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yeni 'un fiyatını düşürdü!

, 'ın fiyatını genelinde düşürmeye karar verdi. Peki bu kadar yeni bir telefonun fiyatı neden indiriliyor?

Giriş Tarihi: 27.11.2018 13:54 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 14:09
Apple yeni iPhone'un fiyatını düşürdü!

telefonların fiyatları, 'nın en büyük operatörü olan NTT DoCoMo tarafından yürütülen politika nedeni ile dolaylı yönden düşürüldü.

Apple yeni iPhone'un fiyatını düşürdü!

Bu kapsamda 'da fiyatları 36.000 Japon yeninden (317$), 24.000 Japon yenine (211$) geriledi. Bu fiyatlar elbette telefon operatörlerinin sunmuş olduğu kontratlı fiyatlar.

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Apple yeni iPhone'un fiyatını düşürdü!

Japon kullanıcıları ve Xs modellerinde olan Face ID gibi özelliklere rağmen, yoğun bir şekilde iPhone 8 ve 8 Plus telefonlara daha çok ilgi gösteriyor. Bu da iPhone XR satışlarını olumsuz etkileyebileceğinden fiyatları düşürmekte çare görülüyor.

Apple yeni iPhone'un fiyatını düşürdü!

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Apple yeni iPhone'un fiyatını düşürdü!

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Apple yeni iPhone'un fiyatını düşürdü!

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Apple yeni iPhone'un fiyatını düşürdü!

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