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'dan flaş karar: Servis fiyatlarını 'de indirdi!

genelinde kullanıcılarına büyük müjde verdi. Apple kullananlar artık o ücreti indirimli ödeyecek. İşte tek tek indirimli fiyatlar...

Giriş Tarihi: 01.03.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 09:26
Apple'dan flaş karar: Servis fiyatlarını Türkiye'de indirdi!

, çok yakında iPhone, iPad, Macbook ve hatta AirPods fiyatlarını düşürmeye hazırlanıyor. Öncesinde ise bakın neyin fiyatı düştü?

Apple'dan flaş karar: Servis fiyatlarını Türkiye'de indirdi!

servis fiyatlarında önemli bir indirim yaptı. İşte yapılan fiyat düşüşüyle birlikte genelinde uygulanacak servis ücretleri...

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Apple'dan flaş karar: Servis fiyatlarını Türkiye'de indirdi!

iPhone Xs Max: 6.499 TL yerine 5.799 TL / 700 TL indirim

Apple'dan flaş karar: Servis fiyatlarını Türkiye'de indirdi!

iPhone Xs ve iPhoneX X: 5.699 TL yerine 5.299 TL / 400 TL indirim

Apple'dan flaş karar: Servis fiyatlarını Türkiye'de indirdi!

iPhone 8 Plus: 4.199 TL yerine 3.799 TL / 400 TL indirim

Apple'dan flaş karar: Servis fiyatlarını Türkiye'de indirdi!

iPhone XR: 4.199 TL yerine 3.799 TL / 400 TL indirim

Apple'dan flaş karar: Servis fiyatlarını Türkiye'de indirdi!

iPhone 8: 3.799 TL yerine 3.299 TL / 500 TL indirim

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