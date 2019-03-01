Apple'dan flaş karar: Servis fiyatlarını Türkiye'de indirdi!

Apple Türkiye genelinde kullanıcılarına büyük müjde verdi. Apple kullananlar artık o ücreti indirimli ödeyecek. İşte tek tek indirimli fiyatlar... Apple, çok yakında iPhone, iPad, Macbook ve hatta AirPods fiyatlarını düşürmeye hazırlanıyor. Öncesinde ise bakın neyin fiyatı düştü? Apple servis fiyatlarında önemli bir indirim yaptı. İşte yapılan fiyat düşüşüyle birlikte Türkiye genelinde uygulanacak servis ücretleri... iPhone Xs Max: 6.499 TL yerine 5.799 TL / 700 TL indirim iPhone Xs ve iPhoneX X: 5.699 TL yerine 5.299 TL / 400 TL indirim iPhone 8 Plus: 4.199 TL yerine 3.799 TL / 400 TL indirim iPhone XR: 4.199 TL yerine 3.799 TL / 400 TL indirim iPhone 8: 3.799 TL yerine 3.299 TL / 500 TL indirim