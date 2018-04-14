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'nun gerçeğini ürettiler

, 'teki oyunu için "Audi " adında özel bir yarış aracı tasarlamıştı. Bu araç sanal dünyadan gerçek dünyaya transfer oldu. Alman otomobil üreticisi e-tron Vision Gran Turismo modelini hayata geçirdi.

Giriş Tarihi: 14.04.2018 13:11 Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 13:14
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'nun gerçeğini ürettiler
Audi e-tron Vision Gran Turismo'nun gerçeğini ürettiler

, 14 Nisan'da Roma'da düzenlenecek yarışla birlikte Formula E'de yarış taksisi (Race Taxi) olarak kullanılacak.

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'nun gerçeğini ürettiler
Audi e-tron Vision Gran Turismo'nun gerçeğini ürettiler

çalışanları 11 aylık süre içinde oyunda yer alan modelini üretmeyi başardı.

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'nun gerçeğini ürettiler
Audi e-tron Vision Gran Turismo'nun gerçeğini ürettiler

, değişken güç dağıtımı özelliğine sahip ve tamamen elektrikli e-tron quattro sürekli dört tekerlekten çekiş sistemine sahip.

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'nun gerçeğini ürettiler
Audi e-tron Vision Gran Turismo'nun gerçeğini ürettiler

Konsept otomobilin tahrik sistemini her biri 200 kW gücündeki üç adet elektrik motoru oluşturuyor.

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'nun gerçeğini ürettiler
Audi e-tron Vision Gran Turismo'nun gerçeğini ürettiler

İlerleyen zamanlarda piyasaya çıkarılacak olan e-tron'da yer alacak parçaların kullanıldığı otomobildeki iki elektrik motoru arka aksa, üçüncü motor ise ön aksa tahrik gücü sağlıyor.

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'nun gerçeğini ürettiler
Audi e-tron Vision Gran Turismo'nun gerçeğini ürettiler

Bu üç elektrik motorundan oluşan sistem toplamda 600 kW (815 hp) güç üretiyor.

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'nun gerçeğini ürettiler
Audi e-tron Vision Gran Turismo'nun gerçeğini ürettiler

Yüksüz ağırlığı 1,450 kg olan elektrikli yarış otomobilinin güç-ağırlık oranı ise beygir gücü başına 1,78 kilogram. Arka ve ön aks üzerinde yüzde 50:50'lik ideal ağırlık dağılımda.

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