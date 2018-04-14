Audi e-tron Vision Gran Turismo'nun gerçeğini ürettiler

Audi, PlayStation 4'teki Gran Turismo oyunu için Audi e-tron Vision Gran Turismo adında özel bir yarış aracı tasarlamıştı. Bu araç sanal dünyadan gerçek dünyaya transfer oldu. Alman otomobil üreticisi e-tron Vision Gran Turismo modelini hayata geçirdi. Audi e-tron Vision Gran Turismo, 14 Nisan'da Roma'da düzenlenecek yarışla birlikte Formula E'de yarış taksisi (Race Taxi) olarak kullanılacak. Audi çalışanları 11 aylık süre içinde oyunda yer alan e-tron Vision Gran Turismo modelini üretmeyi başardı. e-tron Vision Gran Turismo, değişken güç dağıtımı özelliğine sahip ve tamamen elektrikli e-tron quattro sürekli dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Konsept otomobilin tahrik sistemini her biri 200 kW gücündeki üç adet elektrik motoru oluşturuyor. İlerleyen zamanlarda piyasaya çıkarılacak olan Audi e-tron'da yer alacak parçaların kullanıldığı otomobildeki iki elektrik motoru arka aksa, üçüncü motor ise ön aksa tahrik gücü sağlıyor. Bu üç elektrik motorundan oluşan sistem toplamda 600 kW (815 hp) güç üretiyor. Yüksüz ağırlığı 1,450 kg olan elektrikli yarış otomobilinin güç-ağırlık oranı ise beygir gücü başına 1,78 kilogram. Arka ve ön aks üzerinde yüzde 50:50'lik ideal ağırlık dağılımda.