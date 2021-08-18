Avrupa Komisyonu, Apple’ın iPhone’da USB-C kullanmasını istiyor!

Reuters'ın haberine göre Avrupa Komisyonu, üreticilerin ortak bir şarj tipine geçmesine yönelik bir yönetmelik geçtiğimiz sene oylamaya sunmuştu. Şu anda söz konusu yönetmelik hazırlanıyor. Komisyon bu gelişmeyle üreticileri USB-C'ye geçiş için baskı altına alacak. Yapılan açıklamaya göre alınan kararın arkasında çevresel kaygılar ve kullanım deneyiminin daha basit olması gösteriliyor. Avrupa Komisyonunun hedefindeki asıl isim ise Apple. Bilindiği üzere Apple, 2012'de 30 pinlik klasik bağlantı tipinden Lightning'e geçiş yapmıştı. 9 seneden beridir iOS cihazlarda Lightning girişi kullanılıyor. Komisyon ise Apple'ın Lightning'ten USB-C'ye geçmesinden yana. Apple tarafından yapılan açıklamada, USB-C'ye geçişin benzeri görülmemiş miktarda elektronik atık oluşturacağını ve yüz milyonlarca aktif cihazın, aksesuarın bu yüzden kullanılmaz duruma gelebileceğini iddia ediyor. Avrupa Komisyonunun aldığı karar resmi olarak uygulanmaya başlandığında Apple ve diğer üreticilerin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Ortak şarj tipine geçiş yıllardır gündeme gelen konulardan biri.