Avrupa Komisyonu, Apple’ın iPhone’da USB-C kullanmasını istiyor!

Reuters'ın haberine göre Avrupa Komisyonu, üreticilerin ortak bir şarj tipine geçmesine yönelik bir yönetmelik geçtiğimiz sene oylamaya sunmuştu. Şu anda söz konusu yönetmelik hazırlanıyor. Komisyon bu gelişmeyle üreticileri USB-C'ye geçiş için baskı altına alacak. Yapılan açıklamaya göre alınan kararın arkasında çevresel kaygılar ve kullanım deneyiminin daha basit olması gösteriliyor.