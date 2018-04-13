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Bir günde larca kazandı

Cambridge Analytica skandalından sonra kurucusu ve CEO'su , 11 ve 12 Nisan tarihlerinde önünde ifade verdi. Bu olay Facebook'un işine yaradı ve sosyal ağ larca lık kazanç elde etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.04.2018 14:46 Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 15:14
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Bir günde larca kazandı
Bir günde milyarlarca dolar kazandı

Son dönemde milyonlarca kullanıcısının verilerinin kullanılmasına göz yumduğu iddiası ile tarihinin en zor günlerini geçiren sosyal medya devi , bu skandal nedeniyle hem maddi hem de manevi zarar uğramış durumda.

Tarihinin en zor günlerini geçiren sosyal medya devi, 10 günde yaklaşık 75 değer kaybı yaşmış, bu dünyanın en zengin isimleri arasında bulunan Zuckerberg'in kişisel servetinin de düşmesine neden olmuştu.

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Bir günde larca kazandı
Bir günde milyarlarca dolar kazandı

Ancak 'un kurucusu Zuckerberg'in 11 ve 12 Nisan'da nda verdiği ifade rüzgarı tersine çevirmişe benziyor.

NTV'nin aktardıklarına göre Zuckerberg'in ifade vermesinden sonra oluşan olumlu hava ile şirketin işlem gören kağıtları yeniden yükselmeye başladı ve Facebook son 24 saate 3 daha değerlendi.

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Bir günde larca kazandı
Bir günde milyarlarca dolar kazandı

Zuckerberg, şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisi'nde verdiği ifadede özür dilemiş ve kendi bilgilerinin de çalındığını itiraf etmişti. İşte Zuckerberg'in ifadesinden öne çıkanlar...

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Bir günde larca kazandı
Bir günde milyarlarca dolar kazandı

Zuckerberg, ": Tüketici Verilerinin Kullanımı ve Şeffaflığı" adlı oturumda, merkezi Londra'da bulunan "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddialar konusunda açıklamalarda bulundu.

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Bir günde larca kazandı
Bir günde milyarlarca dolar kazandı

Zuckerberg, Rusya'nın 2016'da ABD seçimlerine müdahale etmesi konusunda 'un ABD'li yetkililerle iş birliği halinde olduğunu belirterek, "Hiç kimsenin uygulamalarımızı kullanarak demokrasimizin temelini sarsmasını istemiyorum" dedi.

Facebook'un veri satmadığının altını çizen Zuckerberg, şirketin kullandığı birçok veride kendini sınırladığını bildirirken, platform üzerindeki reklamların nasıl çalıştığıyla ilgili firmanın daha iyi bir iş çıkarabileceğine inandığını dile getirdi.

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Bir günde larca kazandı
Bir günde milyarlarca dolar kazandı

DÜZENLEME KAÇINILMAZ

Zuckerberg, internet sektöründe düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu vurgularken, öte yandan düzenlemelerin küçük start-up firmaları için zorluk yaratabileceğine dikkati çekti.

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Bir günde larca kazandı
Bir günde milyarlarca dolar kazandı

CAMBRIDGE ANALYTICA HAKKINDAKİ SORUYU YANITSIZ BIRAKTI

üzerinde kullanılan bir uygulama geliştiren ve Facebook'un kullanıcılarının verilerini şirketten izinsiz şekilde Cambridge Analytica'ya satan Aleksandr Kogan adlı kişiye dava açabileceğini belirten Zuckerberg, Kogan'ın hareketinin Facebook'un anlaşma koşullarını ihlal ettiğinin altını çizdi.

Öte yandan Zuckerberg, veri sızıntısının ardından Cambridge Analytica'nın CEO'suyla neden birebir görüşmediği hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı.

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