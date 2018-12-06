Bir karga öldüğü anda meğer...

Bunun için de uğur böceğinin kanatlarını açışını gösteren videolar 0.1 saniyede oynatılarak izleniyor. Japon bilim insanı çalışmalar hakkında, "İlk başa 3D yazıcılarla yapay kanat ürettim. Ancak yeterince şeffaf ve ince bir alt kanat yapmak çok zordu" bilgisini verdi.