Boeing'den Elon Musk'a gönderme

Uzay hava taşımacılığında Tesla ile yarış halinde olan Boeing firmasından yapılan açıklama herkesi şaşırttı. Soğuk Savaş döneminde ABD ve SSCB arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olan uzay günümüzde şirketlerin birbirleri ile rekabet ettiği kulvarlardan biri haline geldi. Bu alanda ciddi yatırımları bulunan Boeing ve SpaceX arasındaki rekabette tatlı sürtüşmeler yaşanmaya devam ediyor. Uzay yarışında Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX ile kıyasıya bir rekabete giren Boeing'den ilginç bir açıklama geldi. SpaceX gibi uzaya araç göndermeyi planlamadıklarının altını çizen şirketin CEO'su Muilenburg Ancak orada bulunan bir aracı geri getirebiliriz sözleri ile SpaceX'e gönderme yaptı. Uzay boşluğundaki yolculuğuna devam eden Tesla model otomobili geri getirmeye talip olan Boeing, Mars'a ulaşacak ilk şirketin de kendileri olacağı iddiasında. Boeing'in Starliner uzay aracının bu yıl kullanıma girmesi bekleniyor. Şirket bu aracı kullanacak astronotların giyecekleri uzay giysilerini görücüye çıkarmıştı. Söz konusu uzay giysileri şirketin ürettiği Starliner isimli uzay aracı ile uyumlu olacak şekilde geliştirildi. NASA'nın halihazırda kullandıklarından yüzde 40 daha hafif olan uzay giysileri, astronotların eldivenleri ile de dokunmatik panelleri kullanmalarına olanak sağlıyor. NTV'ye göre, uzay giysilerini Boeing adına geliştiren David Clark Co. Isimli Massachusetts merkezli şirket daha önce NASA ve U.S. Air Force için de ürünler geliştirmişti.