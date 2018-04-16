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Boeing'den 'a gönderme

hava taşımacılığında Tesla ile yarış halinde olan Boeing firmasından yapılan açıklama herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 16.04.2018 20:05 Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 20:10
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Boeing'den 'a gönderme
Boeing'den Elon Musk'a gönderme
Soğuk Savaş döneminde ABD ve SSCB arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olan günümüzde şirketlerin birbirleri ile rekabet ettiği kulvarlardan biri haline geldi. Bu alanda ciddi yatırımları bulunan Boeing ve SpaceX arasındaki rekabette tatlı sürtüşmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Boeing'den 'a gönderme
Boeing'den Elon Musk'a gönderme
yarışında 'ın CEO'su olduğu SpaceX ile kıyasıya bir rekabete giren Boeing'den ilginç bir açıklama geldi. SpaceX gibi uzaya araç göndermeyi planlamadıklarının altını çizen şirketin CEO'su Muilenburg "Ancak orada bulunan bir aracı geri getirebiliriz" sözleri ile SpaceX'e gönderme yaptı.
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Boeing'den 'a gönderme
Boeing'den Elon Musk'a gönderme
boşluğundaki yolculuğuna devam eden Tesla model otomobili geri getirmeye talip olan Boeing, Mars'a ulaşacak ilk şirketin de kendileri olacağı iddiasında.
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Boeing'den 'a gönderme
Boeing'den Elon Musk'a gönderme
Boeing'in Starliner aracının bu yıl kullanıma girmesi bekleniyor. Şirket bu aracı kullanacak astronotların giyecekleri uzay giysilerini görücüye çıkarmıştı.
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Boeing'den 'a gönderme
Boeing'den Elon Musk'a gönderme
Söz konusu giysileri şirketin ürettiği Starliner isimli uzay aracı ile uyumlu olacak şekilde geliştirildi.
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Boeing'den 'a gönderme
Boeing'den Elon Musk'a gönderme
NASA'nın halihazırda kullandıklarından yüzde 40 daha hafif olan giysileri, astronotların eldivenleri ile de dokunmatik panelleri kullanmalarına olanak sağlıyor.
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Boeing'den 'a gönderme
Boeing'den Elon Musk'a gönderme

NTV'ye göre, giysilerini Boeing adına geliştiren David Clark Co. Isimli Massachusetts merkezli şirket daha önce NASA ve U.S. Air Force için de ürünler geliştirmişti.

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