Bu esrarengiz cisimler su altında yüksek hızda gidebiliyor!

Söz konusu olaylardan bir tanesi Sovyetler Birliği dağılmadan önce yaşanmış. Bir Sovyet denizaltısı, rutin bir görevdeyken altı tane çok hızlı cismin su altında hareket ettiğini tespit etmiş.

Söylenenlere göre bu cisimler 230 knot hıza sahip. Eğer bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Sovyetlere ait olan K-222 hızlı bir denizaltıydı ve en fazla 44 knot ile gidiyordu. Bu cisimler hızlıca gözden kaybolmuşlar. Benzer bir olayın ise Bermuda Şeytan Üçgeni içinde yaşandığı da ileri sürülür.