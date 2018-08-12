Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bu pratik iler hayat kurtarıyor!

Bu pratik iler çok işinize yarayacak. İşte öğrenince çok şaşırtacak bilgiler...

Giriş Tarihi: 12.08.2018 23:46 Güncelleme Tarihi: 12.08.2018 23:50
  • 1
  • 46
Bu pratik iler hayat kurtarıyor!
Bu pratik bilgiler hayat kurtarıyor!
Çivi az sonra şekil değiştirecek ve bambaşka bir işe yarayacak! Her gün etrafımızda gördüğümüz eşyaların aslında çok ama çok farklı amaçlarla kullanılabildiğini biliyor musunuz? Bakın bu çivi az sonra neye dönüşecek?
  • 2
  • 46
Bu pratik iler hayat kurtarıyor!
Bu pratik bilgiler hayat kurtarıyor!
Önce penseyi alıyoruz.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 46
Bu pratik iler hayat kurtarıyor!
Bu pratik bilgiler hayat kurtarıyor!
Ardından çiviyi yavaş yavaş büküyoruz.
  • 4
  • 46
Bu pratik iler hayat kurtarıyor!
Bu pratik bilgiler hayat kurtarıyor!
Aynen bu şekilde!
  • 5
  • 46
Bu pratik iler hayat kurtarıyor!
Bu pratik bilgiler hayat kurtarıyor!
Son halini verdikten sonra da matkap buluyoruz!
  • 6
  • 46
Bu pratik iler hayat kurtarıyor!
Bu pratik bilgiler hayat kurtarıyor!
Matkabın ucuna ise çiviyi takıyorsunuz.
  • 7
  • 46
Bu pratik iler hayat kurtarıyor!
Bu pratik bilgiler hayat kurtarıyor!
İşte bu kadar! Ancak durun, daha bitmedi!
BİZE ULAŞIN