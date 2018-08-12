Bu pratik bilgiler hayat kurtarıyor!

Bu pratik bilgiler çok işinize yarayacak. İşte öğrenince çok şaşırtacak bilgiler... Çivi az sonra şekil değiştirecek ve bambaşka bir işe yarayacak! Her gün etrafımızda gördüğümüz eşyaların aslında çok ama çok farklı amaçlarla kullanılabildiğini biliyor musunuz? Bakın bu çivi az sonra neye dönüşecek? Önce penseyi alıyoruz. Ardından çiviyi yavaş yavaş büküyoruz. Aynen bu şekilde! Son halini verdikten sonra da matkap buluyoruz! Matkabın ucuna ise çiviyi takıyorsunuz. İşte bu kadar! Ancak durun, daha bitmedi!