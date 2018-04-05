Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bu i kimse çözemiyor! (Katil kim?)

'ın akıl sorularıyla leri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Yeni 'katil kim' testi de bu testlerin en yenisi.

Giriş Tarihi: 05.04.2018 22:42 Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 22:45
  • 1
  • 10
Bu i kimse çözemiyor! (Katil kim?)
Bu testi kimse çözemiyor! (Katil kim?)

SERİ KATİL

Seri katil kurbanını evine davet eder ve birlikte akşam yemeği yerler. Yemeğin ardından katil kurbanına bir elma ikram eder. Kurban önce elmayı yemeyi reddeder. Ardından katil elmayı ikiye bölerek yarısını kurbanına ikram eder yarısını kendi yer. Kurbanı elmadan ilk ısırığı alır almaz ölür. Eğer ikisi de aynı elmadan yediyse katil nasıl hayatta kaldı?

  • 2
  • 10
Bu i kimse çözemiyor! (Katil kim?)
Bu testi kimse çözemiyor! (Katil kim?)

KİMYAGERİN GİZEMLİ ÖLÜMÜ

Ünlü bir kimyager labarotatuvarında ölü bulunur. Polis 5 şüphelinin cinayetle ilgisi olabileceğini düşünmektedir: Felice, Joshua, Nicolas, Nathan ve Peter. Polis ayrıca cesedin yanında ölmeden önce kimyager tarafından yazılmış gizemli bir not bulmuştur. Notta; "26-3-58/28-27-57-16" yazmaktadır. Bu notu okuyan polis katillerin kim olduğunu hemen tespit eder. Katillerin kim olduğu sonucuna polis nasıl ulaşmıştır?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 10
Bu i kimse çözemiyor! (Katil kim?)
Bu testi kimse çözemiyor! (Katil kim?)
KATİL KİM?

Pazar günü öğleden sonra zengin bir adam evinde öldürülür. Cinayet anında evde sadece 4 kişi vardır. Polis şüphelilere o sırada ne yaptıklarını sorduğunda;

Eşi, kitap okuduğunu

Aşçı, kahvaltı hazırladığını

Hizmetçi, masayı topladığını

Bahçıvan, çiçekleri suladığını söyler. Bu ifadelerin ardından polis katili tespit eder ve tutuklar.

Katil kimdir ve polis bu olayı nasıl çözmüştür?
  • 4
  • 10
Bu i kimse çözemiyor! (Katil kim?)
Bu testi kimse çözemiyor! (Katil kim?)

PARAYI KİM ÇALDI?

Adam işe gitmeden önce masanın üstüne 100 dolar bırakmıştır. İşten eve döndüğünde paranın koyduğu yerde olmadığını görür. Gün boyu evde olan 3 kişiye sorduğunda;

Aşçı, parayı güvenli olsun diye kitabın altına koyduğunu söyler, adam kontrol eder para orada yoktur.

Hizmetçi, parayı güvenli olsun diye kitabın 10 ve 11. sayfaları arasına koyduğunu söyler, adam kontrol eder para 10 ve 11. sayfaların arasında da yoktur.

Elektrikçi, parayı 10. ve 11. sayfaların arasından alıp güvenli olsun diye 11. ve 12. sayfalar arasına koyduğunu söyler.

Adam evdekilerin bu sözlerinin ardından parayı kimin çaldığını hemen tespit eder. Hırsız kimdir?

  • 5
  • 10
Bu i kimse çözemiyor! (Katil kim?)
Bu testi kimse çözemiyor! (Katil kim?)

CAMDAKİ BUĞU

Bir adam çalışma odasında ölü bulunur. Onu bulan arkadaşına olay sorulduğunda, "arkadaşını görmeye evine giderken odanın ışıklarını açık gördüğü için dışarıdan cama doğru yaklaşıp bakmak istediğini, camdaki buğuyu sildiğinde içeride arkadaşını yerde yatar halde gördüğünü ve hemen kapıyı kırarak eve girdiğini" anlatır. Polis ölü adamın arkadaşının yalan söylediğini anlar. Bunu nasıl anlamıştır?
  • 6
  • 10
Bu i kimse çözemiyor! (Katil kim?)
Bu testi kimse çözemiyor! (Katil kim?)

CEVAPLAR

Katil bıçağın sadece bir yüzüne zehir sürmüş.
  • 7
  • 10
Bu i kimse çözemiyor! (Katil kim?)
Bu testi kimse çözemiyor! (Katil kim?)
Kimyager ölmeden önce katillerinin isimlerini periyodik tablodaki elementlerin atom numaralarına göre kodlamıştır:

26-Fe, 3-Li, 58-Ce Felice

28-Ni, 27-Co, 57-La, 16-S Nicolas
BİZE ULAŞIN