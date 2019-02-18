Çakma telefonlar sosyal medyada satılıyor!

Yasal olmadan satışa sunulan akıllı telefonlar hem ülke ekonomisine hem de insan sağlığına zarar veriyor. Akıllı telefon fiyatları her geçen gün artıyor. İthal edilen akıllı telefonların fiyatları 11 bin liraya yaklaştı. Telefonlara taksit yapılamaması ve fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar farklı yollara başvurmaya başladı. Başvurulan yollar ise hem yasal değil hem de sağlığı olumsuz etkiliyor. Son model telefonları alamayan vatandaşlar birebir kopyasını edinmeye çalışıyor. Sosyal medya üzerinde bulunan çakma telefon satıcıları verdikleri ilanlarla şaşırtıyorlar. Akıllı telefonların orjinallerinin birebir kopyasını yapan satıcılılar 10799 liralık telefonu 895 liraya satıyor. Telefona ait videoları sosyal medya sitesine yükleyen satıcılar, telefonların çalıştığını, kasasını, yazılımlarının nasıl olduğunu, görselliğini gösteriyor.