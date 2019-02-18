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telefonlar sosyal medyada satılıyor!

Giriş Tarihi: 18.02.2019 09:01 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 09:07
Çakma telefonlar sosyal medyada satılıyor!

Yasal olmadan satışa sunulan akıllı telefonlar hem ülke ekonomisine hem de insan sağlığına zarar veriyor.

Çakma telefonlar sosyal medyada satılıyor!

Akıllı telefon fiyatları her geçen gün artıyor. İthal edilen akıllı telefonların fiyatları 11 bin liraya yaklaştı.

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Çakma telefonlar sosyal medyada satılıyor!

Telefonlara taksit yapılamaması ve fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar farklı yollara başvurmaya başladı. Başvurulan yollar ise hem yasal değil hem de sağlığı olumsuz etkiliyor.

Çakma telefonlar sosyal medyada satılıyor!

Son model telefonları alamayan vatandaşlar birebir kopyasını edinmeye çalışıyor.

Çakma telefonlar sosyal medyada satılıyor!

Sosyal medya üzerinde bulunan telefon satıcıları verdikleri ilanlarla şaşırtıyorlar.

Çakma telefonlar sosyal medyada satılıyor!

Akıllı telefonların orjinallerinin birebir kopyasını yapan satıcılılar 10799 liralık telefonu 895 liraya satıyor.

Çakma telefonlar sosyal medyada satılıyor!

Telefona ait videoları sosyal medya sitesine yükleyen satıcılar, telefonların çalıştığını, kasasını, yazılımlarının nasıl olduğunu, görselliğini gösteriyor.

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