Türkiye'nin en iyi haber sitesi

yapay geliştiriyor!

araştırmalarına son dönemde ciddi yatırımlar yapan ve yapay fırlatmaya hazırlanan şimdi de yapay geliştiriyor.

Giriş Tarihi: 15.11.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 10:07
Çin yapay Güneş geliştiriyor!

Yapay 'dan sonra yapay geliştiriyor! Yayınlanan bir rapora göre Yapay Güneş projesi üzerine yoğun mesai harcıyor.

Çin yapay Güneş geliştiriyor!

Plazma Fizik Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen deneyde, daha önceden yapılan deneylerden elde edilen verilerin 2 katı çıktıklarını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Çin yapay Güneş geliştiriyor!

Yapay olarak adlandırılan bu projenin temeli ise nükleer füzyon ile üretilen ısının nı zamanda temiz enerji olarak kullanılması hedefleniyor.

Çin yapay Güneş geliştiriyor!

ÇİN UZAYA YAPAY AY GÖNDERECEK

önümüzdeki yıllarda şehir ışıklarının yerini alması için bir yapay fırlatmayı planlıyor.

Çin yapay Güneş geliştiriyor!

Yapay 'ın gökyüzündeki yerini almasının ardından 80 kilometrelik bir alanı rahatlıkla aydınlatacağı belirtiliyor.

Çin yapay Güneş geliştiriyor!

Yapılan açıklamaya göre, yapay , ışığını 'in güney batısındaki Chengdu kentine odaklayacak.

Çin yapay Güneş geliştiriyor!

Chengdu Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Mikroelektronik Sistem Araştırma Enstitüsü başkanı Wu Chunfeng tarafından açıklanan projenin 2020'de hayata geçirilmesi bekleniyor.

BİZE ULAŞIN