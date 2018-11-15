Uzay araştırmalarına son dönemde ciddi yatırımlar yapan ve uzaya yapay Ay fırlatmaya hazırlanan Çin şimdi de yapay Güneş geliştiriyor. Yapay Ay'dan sonra Çin yapay Güneş geliştiriyor! Yayınlanan bir rapora göre Çin Yapay Güneş projesi üzerine yoğun mesai harcıyor. Plazma Fizik Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen deneyde, daha önceden yapılan deneylerden elde edilen verilerin 2 katı çıktıklarını belirtti. Yapay Güneş olarak adlandırılan bu projenin temeli ise nükleer füzyon ile üretilen ısının aynı zamanda temiz enerji olarak kullanılması hedefleniyor. ÇİN UZAYA YAPAY AY GÖNDERECEK Çin önümüzdeki yıllarda şehir ışıklarının yerini alması için uzaya bir yapay Ay fırlatmayı planlıyor. Yapay Ay'ın gökyüzündeki yerini almasının ardından 80 kilometrelik bir alanı rahatlıkla aydınlatacağı belirtiliyor. Yapılan açıklamaya göre, yapay Ay, ışığını Çin'in güney batısındaki Chengdu kentine odaklayacak. Chengdu Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Mikroelektronik Sistem Araştırma Enstitüsü başkanı Wu Chunfeng tarafından açıklanan projenin 2020'de hayata geçirilmesi bekleniyor.