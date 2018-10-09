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Dikkat! 'da paylaşanlar artık...

Giriş Tarihi: 09.10.2018 07:33 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 07:58
Dikkat! Instagram'da hikaye paylaşanlar artık...

'da yeni dönem başlıyor. paylaşanlar artık...

Dikkat! Instagram'da hikaye paylaşanlar artık...

nihayet kullanıcıların fazlasıyla sevineceği bir özelliği hayata geçiriyor.

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Dikkat! Instagram'da hikaye paylaşanlar artık...

'ın ler bölümüne 15 saniyeden uzun video yüklendiğinde artık otomatik olarak bölümlere ayrılacak. Böylelikle kullanıcıların uzun videoları kırparak parçalara ayırmasına gerek kalmadı.

Dikkat! Instagram'da hikaye paylaşanlar artık...

'daki ler özelliği kısa paylaşımlar yapılması için tasarlandı. Instagram Hikayeler artık 15 saniyeden uzun video kaydedildiğinde veya önceden çekilmiş olan bir video yüklendiğinde görüntüyü otomatik olarak bölümlere ayırıyor.

Dikkat! Instagram'da hikaye paylaşanlar artık...

Bu yüzden kullanıcıların lerine 15 saniyeden uzun video yükleme şansı yok. Yüklemek isteseler bile videoyu kırparak 15'er saniyelik parçalar halinde paylaşmaları gerekiyor.

Dikkat! Instagram'da hikaye paylaşanlar artık...

Ancak yapılan değişiklikle birlikte uzun video paylaşımı daha kolay hale getirildi.

Dikkat! Instagram'da hikaye paylaşanlar artık...

Popüler platform, yeni özelliği mobil uygulamalarında kullanıma sundu. Yapmanız gereken tek şey 15 saniyelik sınır endişesi olmadan video kaydına başlamak. Uygulama, 15 saniyeden uzun paylaşım yapabilmeniz için nizin bölümlerini otomatik olarak oluşturacak.

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