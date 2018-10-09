Dikkat! Instagram'da hikaye paylaşanlar artık...

Instagram'da yeni dönem başlıyor. Hikaye paylaşanlar artık... Instagram nihayet kullanıcıların fazlasıyla sevineceği bir özelliği hayata geçiriyor. Instagram'ın Hikayeler bölümüne 15 saniyeden uzun video yüklendiğinde artık otomatik olarak bölümlere ayrılacak. Böylelikle kullanıcıların uzun videoları kırparak parçalara ayırmasına gerek kalmadı. Instagram'daki Hikayeler özelliği kısa paylaşımlar yapılması için tasarlandı. Instagram Hikayeler artık 15 saniyeden uzun video kaydedildiğinde veya önceden çekilmiş olan bir video yüklendiğinde görüntüyü otomatik olarak bölümlere ayırıyor. Bu yüzden kullanıcıların hikayelerine 15 saniyeden uzun video yükleme şansı yok. Yüklemek isteseler bile videoyu kırparak 15'er saniyelik parçalar halinde paylaşmaları gerekiyor. Ancak yapılan değişiklikle birlikte uzun video paylaşımı daha kolay hale getirildi. Popüler platform, yeni özelliği mobil uygulamalarında kullanıma sundu. Yapmanız gereken tek şey 15 saniyelik sınır endişesi olmadan video kaydına başlamak. Uygulama, 15 saniyeden uzun paylaşım yapabilmeniz için hikayenizin bölümlerini otomatik olarak oluşturacak.