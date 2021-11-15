Dikkat! Yeni zararlı yazılım Android telefonları hedef alıyor

Bilgisayar korsanları rahat durmuyor, pandemi dönemiyle birlikte saldırılar da arttı. Son paylaşılan güvenlik raporuna göre Android cihazları hedef alan PhoneSpy adında bir virüs tespit edildi. Uzmanlar, "PhoneSpy yazılımının gizlendiği zararlı uygulamaları hiçbir Android uygulama mağazasında bulamadık. Saldırganlar bu uygulamaları web trafiğini yönlendirerek veya sosyal mühendisliğe dayalı yöntemlerle dağıtıyor" dedi.