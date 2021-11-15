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Haberler Galeri Dikkat! Yeni zararlı yazılım Android telefonları hedef alıyor
Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:48

Dikkat! Yeni zararlı yazılım Android telefonları hedef alıyor

Android kullanıcıları siber suçluların hedefleri arasında yer alıyor. Korsanlar yeni yazılımlarla veya eski zararlı yazılımları geliştirerek, Android cihazlara sızmaya çalışıyor. Güvenlik araştırmacıları uygulamaların içine gizlenmiş olan PhoneSpy adında zararlı bir yazılım tespit etti. Uzmanların açıklamasına göre PhoneSpy'ın gizlendiği uygulamalar Google Play Store'da mevcut değil.

Dikkat! Yeni zararlı yazılım Android telefonları hedef alıyor

Bilgisayar korsanları rahat durmuyor, pandemi dönemiyle birlikte saldırılar da arttı. Son paylaşılan güvenlik raporuna göre Android cihazları hedef alan PhoneSpy adında bir virüs tespit edildi. Uzmanlar, "PhoneSpy yazılımının gizlendiği zararlı uygulamaları hiçbir Android uygulama mağazasında bulamadık. Saldırganlar bu uygulamaları web trafiğini yönlendirerek veya sosyal mühendisliğe dayalı yöntemlerle dağıtıyor" dedi.

Dikkat! Yeni zararlı yazılım Android telefonları hedef alıyor

PHONESPY NELER YAPIYOR?

PhoneSpy gelişmiş gizlenme yetenekleriyle dolu zararlı bir virüs. Bir cihaza bir kere bulaştıktan sonra kendini gizleyip, algılanmadan telefonda veya tablette kalabiliyor. Tespit edilmemek için anti-virüs uygulamasını kaldırabiliyor.

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Dikkat! Yeni zararlı yazılım Android telefonları hedef alıyor

GPS konumunun izlenmesi, fotoğrafları ele geçirmek, SMS mesajlarını ve çağrı kayıtlarını çalmak, gerçek zamanlı ses kaydı yapmak, kameraları kullanmak, rehber ve kişisel bilgileri elde etmek PhoneSpy'ın yapabildikleri arasında bulunuyor.

Dikkat! Yeni zararlı yazılım Android telefonları hedef alıyor

OLDUKÇA TEHLİKELİ

Güvenlik araştırmacıları yaptığı açıklamada PhoneSpy'ın tehlikeli olduğunun altını çizdi. Uzmanlar kullanıcıların resmi uygulama mağazası dışında başka bir yerden uygulama indirmemesini, son güncellemeleri yapmalarını ve bir anti-virüs uygulamasıyla cihazlarını düzenli taramalarını önerdi.

Dikkat! Yeni zararlı yazılım Android telefonları hedef alıyor
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