Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:46Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:48
Dikkat! Yeni zararlı yazılım Android telefonları hedef alıyor
Android kullanıcıları siber suçluların hedefleri arasında yer alıyor. Korsanlar yeni yazılımlarla veya eski zararlı yazılımları geliştirerek, Android cihazlara sızmaya çalışıyor. Güvenlik araştırmacıları uygulamaların içine gizlenmiş olan PhoneSpy adında zararlı bir yazılım tespit etti. Uzmanların açıklamasına göre PhoneSpy'ın gizlendiği uygulamalar Google Play Store'da mevcut değil.