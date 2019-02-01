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'yı bekleyen korkunç son!

Bilim adamlarının tahminleri oldukça korkunç! Bakın 'yı neler bekliyor? Su seviyesi yükseliyor, yeni kıtalar oluşuyor. İşte Dünya'yı ve tüm evreni bekleyen korkunç son...

Giriş Tarihi: 01.02.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 12:07
Dünya'yı bekleyen korkunç son!

Bakın 'yı neler bekliyor?

Dünya'yı bekleyen korkunç son!

10 bin yıl sonra

Küresel ısınmanın yansıması olarak deniz seviyesi 3 ila 4 metre yükselecek. Yine bazı bilim adamlarına göre üzerinde yaşayan hiç insan kalmayacak!

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Dünya'yı bekleyen korkunç son!

13 bin yıl sonra

'nın eksenel eğimi tersine çevrilecek ve bu da Dünya yörüngesinin zıt taraflarında yaz ve kışın meydana gelmesine neden olacak.

Dünya'yı bekleyen korkunç son!

15 bin yıl sonra

Sahra Çölü değişen mevsimlerle birlikte tropik bir iklime sahip olacak; dünyanın en büyük çölü yok olacak!

Dünya'yı bekleyen korkunç son!

20 bin yıl sonra

1986 Çernobil felaketi sonrası terk edilen Ukrayna ve 'nın Çernobil Bölgesi, insan yaşamı için güvenli hale geliyor. Evet bu felaketin geride kalması için 20 bin yıl gerekiyormuş!

Dünya'yı bekleyen korkunç son!

36 bin yıl sonra

Küçük kırmızı Ross 248, 3024 ışık yılı içinde Güneş'e en yakın yıldız olacak.

Dünya'yı bekleyen korkunç son!

50 bin yıl sonra

'nın doğusunda ABD ile Kanada arasında bulunan Niagara şelalesi yok olacak!

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