Uzmanlar ailelere şu uyarılarda bulundu:

"Çocuğunuzla her konuyu konuşmaya açık olduğunuzu söyleyin, gösterin ve uygulayın. Çocuklarınızı etkin bir şekilde, nasihat vermeden, azarlamadan, bağırmadan, suçlamadan dinleyin. Başına ne gelirse gelsin senin her zaman yanındayız, bizimle her şeyi paylaşabilirsin mesajlarını sıkça tekrar edin. Çocukların bunları duymaya ihtiyaçları vardır.