Elektromanyetik radyasyondan korunmak için bunları yapın

Her gün kullandığımız elektronik cihazlar farklı oranda elektromanyetik radyasyon (EMR) yaymaktalar. Bu ise uzun vadede insanlara zarar veriyor. Peki EMR'den korunmak için neler yapılabilir? Günlük hayatımızda kullandığımız tüm elektronik cihazlar belli oranlarda elektromanyetik radyasyon yaymaktalar. Buzdolabı, televizyon, mikrodalga fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli battaniye, elektrikli süpürge, ütü, saç kurutma makinesi, elektrikli tıraş makinesi, televizyon, bilgisayar, telsiz telefon, cep telefonu, klima, radyo, müzik seti, oyun konsolu, DVD oynatıcı, fotokopi makinesi, modem gibi sıkça kullanılan cihazlar yaydıkları elektromanyetik radyasyon (EMR) ile sağlığımızı tehdit edebilirler. Bu cihazları hayatımızdan çıkartamayacağımız için çeşitli önlemler alarak EMR’dan korunabiliriz. EMR’dan korunmak için dikkat etmeniz gerekenleri TeknoKulis sizler için derledi. Cep telefonları yaydıkları EMR ile sağlığımızı olumsuz etkileyebilirler. Cep telefonu kullanımımızı azaltarak ve kulaklık ile görüşme yaparak önlem alınabilir. Kullanmadığımız zamanlarda da cep telefonlarını pantolonumuzun yada ceketimizin cebinde taşımak yine bir risk unsuru. Cep telefonlarını kullanmadığımız zamanlarda vücudumuzdan ne kadar uzakta bulundurursak EMR’dan o kadar az etkilenmiş oluruz. Telefonumuzu taşırken kalp ve bel bölgesinden uzakta tutmamızda fayda var. SAR değeri 1 W/kg'dan daha az olanlar tercih edilmelidir. Çocukların cep telefonu kullanması mutlaka önlenmelidir. Tasarruf amaçlı tercih edilen halojen ve floresan lambalar EMR kaynağıdır. Okuma ve gece lambalarında bu tür ampuller kullanılmamalıdır. Bu tür ampulleri 75 cm’den daha yakınımızda bulundurmamalıyız. Bilgisayar ekranları da yüksek değerlerde radyasyon yayarlar. Düşük radyasyon değerine sahip bilgisayar ekranı kullanarak ve koruyucu ekran filtresi takarak tedbir alabilirsiniz. Bilgisayardan en az 70 cm uzakta durarak çalışmakta EMR etkisini azaltacaktır. Elektrikli battaniye çalışırken uyumamalıyız. Bu şekilde uyumak bütün vücudun EMR'a maruz kalmasına yol açacaktır.