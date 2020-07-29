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, Google'ın projesi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı!

günümüzde en çok konuşulan ve araştırılan konuların başında geliyor. Tüketicilerin kullandığı birçok üründe artık yapay zeka desteği de var. Mesela son yıllarda çıkan telefon modellerinde yapay zeka desteği bulunuyor. Bununla birlikte teknoloji devleri ve girişimciler yapay zeka alanında yatırımlar yapıp, projeler üretiyorlar. ve SpaceX'in sahibi da bu isimlerden biri. Musk, kendisini en çok endişelendiren yapay zeka projesini de açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 12:13
Elon Musk, Google'ın yapay zeka projesi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı!

ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzayı devletlerin tekelinden kurtaran ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen , yapay zekâ konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

Elon Musk yapay zeka hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı!

Elon Musk yapay zeka hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı!

Yapay zekanın insanoğlunu geride bırakarak gezegenimize hakim olacağı iddiasını daha önce farklı platformlarda defalarca dile getiren , kendisini en çok endişelendiren projesini açıkladı.

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Elon Musk yapay zeka hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı!

Elon Musk yapay zeka hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı!

Business Insider'da yer alan habere göre, Musk'ı en çok tedirgin eden projesi internet devi Google'ın yürüttüğü DeepMind projesi.

Elon Musk yapay zeka hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı!

Elon Musk yapay zeka hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı!

New York Times'a konuşan Musk söz konusu proje ile ilgili "İnşa ettikleri doğası gereği her kulvarda insanı geride bırakabilecek bir yapıya sahip" dedi.

Elon Musk yapay zeka hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı!

Elon Musk yapay zeka hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı!

DeepMind projesine ilk yatırım yapan kişilerden birisi olan Musk, daha sonra projeye verdiği desteği çekmişti. Proje 2014 yılında 500 milyon dolar karşılığında Google tarafından satın alınmıştı.

(NTV)

Elon Musk yapay zeka hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı!

Elon Musk yapay zeka hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı!

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