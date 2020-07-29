Elon Musk, Google'ın yapay zeka projesi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı!

Yapay zeka günümüzde en çok konuşulan ve araştırılan konuların başında geliyor. Tüketicilerin kullandığı birçok üründe artık yapay zeka desteği de var. Mesela son yıllarda çıkan telefon modellerinde yapay zeka desteği bulunuyor. Bununla birlikte teknoloji devleri ve girişimciler yapay zeka alanında yatırımlar yapıp, projeler üretiyorlar. Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk da bu isimlerden biri. Musk, kendisini en çok endişelendiren yapay zeka projesini de açıkladı.
Giriş Tarihi: 29.07.2020
12:07
Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
12:13
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