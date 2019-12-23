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Evde çitleme makinesi yaptı! Görenleri şaşkına çevirdi

Hepimiz çekirdeğin çitlenmiş halde önümüze gelmesini isteriz. Kabuğu olmayan, yemeğe hazır çekirdeğe kim hayır diyebilir ki? Bu amaçla yola çıkan bir kişi, evindeki eşyalarla çitleme makinesi yani çekirdeği kabuğundan ayıran bir makine yaptı. Bir süre boyunca makinenin nasıl çalışacağını ve düzeneğini planlayan adam sonunda işe koyuldu. Uğraşları sonucunda birçok kişiyi sevindirecek olan cihazı yaptı. Makinenin yapımını da YouTube'ta paylaştı.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 15:48
Evde çekirdek çitleme makinesi yaptı! Görenleri şaşkına çevirdi

Tuah Raja isimli Youtube kanalında birbirinden ilginç ev aletleri yapan adam bu defa çitleme makinesi yaptı.

Evde çekirdek çitleme makinesi yaptı! Görenleri şaşkına çevirdi

İşte o çalışma...

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Evde çekirdek çitleme makinesi yaptı! Görenleri şaşkına çevirdi
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Evde çekirdek çitleme makinesi yaptı! Görenleri şaşkına çevirdi
Evde çekirdek çitleme makinesi yaptı! Görenleri şaşkına çevirdi
Evde çekirdek çitleme makinesi yaptı! Görenleri şaşkına çevirdi
Evde çekirdek çitleme makinesi yaptı! Görenleri şaşkına çevirdi
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