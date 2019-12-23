Evde çekirdek çitleme makinesi yaptı! Görenleri şaşkına çevirdi
Evde çekirdek çitleme makinesi yaptı! Görenleri şaşkına çevirdi
Hepimiz çekirdeğin çitlenmiş halde önümüze gelmesini isteriz. Kabuğu olmayan, yemeğe hazır çekirdeğe kim hayır diyebilir ki? Bu amaçla yola çıkan bir kişi, evindeki eşyalarla çekirdek çitleme makinesi yani çekirdeği kabuğundan ayıran bir makine yaptı. Bir süre boyunca makinenin nasıl çalışacağını ve düzeneğini planlayan adam sonunda işe koyuldu. Uğraşları sonucunda birçok kişiyi sevindirecek olan cihazı yaptı. Makinenin yapımını da YouTube'ta paylaştı.
Giriş Tarihi: 23.12.2019
15:47
Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
15:48
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ