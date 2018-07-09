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Evdeki ın hızı nasıl artırılır? (Önemli ipuçları)

Artık hemen her evde yer alan ların hızları nasıl artırılır biliyor musunuz? İşte sırları...

Giriş Tarihi: 09.07.2018 19:34 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 19:35
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Evdeki ın hızı nasıl artırılır? (Önemli ipuçları)
Evdeki kablosuz ağın hızı nasıl artırılır? (Önemli ipuçları)
Wifi dalgaları temelde sadece radyodalgalarından oluşuyor. Yani bu cep telefonunuz veya radyo ile yakaladığınız elektromanyetik dalgaların aynısı.
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Evdeki ın hızı nasıl artırılır? (Önemli ipuçları)
Evdeki kablosuz ağın hızı nasıl artırılır? (Önemli ipuçları)
Ama wifi dalgaları oldukça kısa. Geleneksel türde olanlar sadece 12cm uzunluğundadır.
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Evdeki ın hızı nasıl artırılır? (Önemli ipuçları)
Evdeki kablosuz ağın hızı nasıl artırılır? (Önemli ipuçları)
Sinyali modem uzaklaştıkça daha da düşüyor. Genelde 45 metreden öteye gidemiyor.
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Evdeki ın hızı nasıl artırılır? (Önemli ipuçları)
Evdeki kablosuz ağın hızı nasıl artırılır? (Önemli ipuçları)
Sinyaler aslında duvarlar ve metal yüzeyler tarafından, emilip engelleniyor.
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Evdeki ın hızı nasıl artırılır? (Önemli ipuçları)
Evdeki kablosuz ağın hızı nasıl artırılır? (Önemli ipuçları)
Yani evde modemimizi koyduğumuz yer, sinyalin güçlü gelmesini büyük oranda etkiliyor.
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Evdeki ın hızı nasıl artırılır? (Önemli ipuçları)
Evdeki kablosuz ağın hızı nasıl artırılır? (Önemli ipuçları)
Yapmanız gereken ilk şey modeminizi merkezi bir yere koymanız. Çünkü her tarafa eşit oranda sinyal yayar
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Evdeki ın hızı nasıl artırılır? (Önemli ipuçları)
Evdeki kablosuz ağın hızı nasıl artırılır? (Önemli ipuçları)
Açık bir yerde olması işinize gelir. Eğer bir dolaba koyarsanız dolabın duvarları sinyalleri emer.
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