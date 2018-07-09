Evdeki kablosuz ağın hızı nasıl artırılır? (Önemli ipuçları)

Artık hemen her evde yer alan kablosuz ağların hızları nasıl artırılır biliyor musunuz? İşte sırları... Wifi dalgaları temelde sadece radyodalgalarından oluşuyor. Yani bu cep telefonunuz veya radyo ile yakaladığınız elektromanyetik dalgaların aynısı. Ama wifi dalgaları oldukça kısa. Geleneksel türde olanlar sadece 12cm uzunluğundadır. Sinyali modem uzaklaştıkça daha da düşüyor. Genelde 45 metreden öteye gidemiyor. Sinyaler aslında duvarlar ve metal yüzeyler tarafından, emilip engelleniyor. Yani evde modemimizi koyduğumuz yer, sinyalin güçlü gelmesini büyük oranda etkiliyor. Yapmanız gereken ilk şey modeminizi merkezi bir yere koymanız. Çünkü her tarafa eşit oranda sinyal yayar Açık bir yerde olması işinize gelir. Eğer bir dolaba koyarsanız dolabın duvarları sinyalleri emer.