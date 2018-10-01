Google'a yeni özellikler geliyor! Bu özellikler nedir? İşte detaylar...

GOOGLE KEŞFET (DISCOVER)
Google'ın açıklamasına göre her kullanıcı, ortalama 8 aramasından birini ilerleyen zamanda tekrar gerçekleştiriyor. Bu alışkanlığı dikkate alan Google, kullanıcıların en çok merak ettikleri konuları, aramalarına gerek kalmadan "Discover" (Keşfet) adı verilen bölümünde sunacak. Bu bölüm, Google.com ana sayfasında yer alacak. Discover (Keşfet) bölümü, kullanıcıların ilgilendikleri konularla ilgili haberleri, son gelişmeleri, videoları ve benzeri içerikleri, arama yapmadan karşılarına getirecek.