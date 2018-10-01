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'a yeni özellikler geliyor! Bu özellikler nedir? İşte detaylar...

motoru ile başladığı yolculukta bu yıl kuruluşunun 20. yılını kutlayan , yakın gelecekte sunacağı yeni arama özelliklerini duyurdu.

Giriş Tarihi: 01.10.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 11:44
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'a yeni özellikler geliyor! Bu özellikler nedir? İşte detaylar...
Google'a yeni özellikler geliyor! Bu özellikler nedir? İşte detaylar...

Şirketin 'daki merkezinde düzenlediği Future of Search (nın Geleceği) etkinliğinde, na eklenecek ve kullanıcılarının hayatını değiştirecek 6 temel yeniliği tanıttı.

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'a yeni özellikler geliyor! Bu özellikler nedir? İşte detaylar...
Google'a yeni özellikler geliyor! Bu özellikler nedir? İşte detaylar...

GOOGLE KEŞFET (DISCOVER)

'ın açıklamasına göre her kullanıcı, ortalama 8 sından birini ilerleyen zamanda tekrar gerçekleştiriyor. Bu alışkanlığı dikkate alan Google, kullanıcıların en çok merak ettikleri konuları, aramalarına gerek kalmadan "Discover" (Keşfet) adı verilen bölümünde sunacak. Bu bölüm, Google.com ana sayfasında yer alacak. Discover (Keşfet) bölümü, kullanıcıların ilgilendikleri konularla ilgili haberleri, son gelişmeleri, videoları ve benzeri içerikleri, arama yapmadan karşılarına getirecek.

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'a yeni özellikler geliyor! Bu özellikler nedir? İşte detaylar...
Google'a yeni özellikler geliyor! Bu özellikler nedir? İşte detaylar...

GEÇMİŞ ARAMALARA KOLAY ERİŞİM

Kullanıcılar, 'da merak ettikleri bir konuyu aradıklarında karşınıza çıkan sonuçlardan bazılarını tıklıyor. Geçmiş lara daha kolay erişim sağlamak isteyen Google, bu alanda da önemli bir yeniliğe hazırlanıyor. Buna göre kullanıcı, Google aynı aramayı tekrar yaptığında, daha önce tıklamış olduğunuz bağlantılar sonuç listesinin en tepesinde yer alacak özel kart ile karşılarına çıkacak.

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'a yeni özellikler geliyor! Bu özellikler nedir? İşte detaylar...
Google'a yeni özellikler geliyor! Bu özellikler nedir? İşte detaylar...

DİNAMİK ÖNERİLER

kullanıcılarının neyi, ne zaman aradıkları konusunda oldukça ayrıntılı bir veri tabanına sahip olan , motorunda yaptığınız aramalarla ilgili olarak, sözkonusu arama teriminin uzantıları ile ilgili öneriler de getirecek. Bu önerilerde, kullanıcının daha önce yapmış olduğu aramalardaki veriler dinamik olarak kullanılıp, sonuçlar da buna göre kişiselleştirilecek.

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'a yeni özellikler geliyor! Bu özellikler nedir? İşte detaylar...
Google'a yeni özellikler geliyor! Bu özellikler nedir? İşte detaylar...

KOLEKSİYONLAR

Facebook ve Instagram gibi lardaki kullanıcıların yakından bildiği bir özellik olan "Koleksiyonlar", 'ın motoruna da gelecek. Kullanıcılar, "Koleksiyonlar" özelliği ile Google arama sonuçlarını kartlar şeklinde daha sonra okumak için kaydedebilecek.

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'a yeni özellikler geliyor! Bu özellikler nedir? İşte detaylar...
Google'a yeni özellikler geliyor! Bu özellikler nedir? İşte detaylar...

HİKAYELER

te artık hikayesi (story) olmayan sosyal platform neredeyse kalmadı. Snapchat'inden, Facebook ve Instagram'ına kadar pek çok platforma yerleşen "" (Stories) özelliği yakın dönemde sayfasına da gelecek. Yapay zeka destekli çalışacak olan Google'ın Hikayeler özelliği, haberler, ünlüler, çok okunan makaleler ve çok tıklanan resimlerden, kullanıcının arama geçmişi profiline uygun, kişiselleştirilmiş seçkiler üretip, bunları arama sonuçlarında gösterecek.

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'a yeni özellikler geliyor! Bu özellikler nedir? İşte detaylar...
Google'a yeni özellikler geliyor! Bu özellikler nedir? İşte detaylar...

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YENİ GÖRSELLER

'ın görsel servisi Google Görseller'e şirketin yapay zeka destekli uygulaması Google Lens desteği gelecek. Bu teknoloj, kullanıcılara aradığı bir görüntünün içinde hangi cisim, insan, marka veya ürünün olduğunu gösterebilecek.

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