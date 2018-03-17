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kayıtları 'ten yapılacak!

Sivil alanda kullanımı hızla artan 'ların, uçuş emniyeti ve güvenlik bakımından denetim altına alınabilmesi için tabanlı takip sistemi kurulacak. Böylece İHA'lar, sivil trafiği engellemeyecek, güvenlik takibi yapılacak. İHA'ların kayıt işlemleri, daha kolay ve hızlı gerçekleşmesi için artık üzerinden yapılacak. İnsansız hava araçlarının (İHA) sivil alanda kullanımı hızla artması üzerine uçuş emniyeti ve güvenlik bakımından denetim altına alınabilmesi için GPS tabanlı takip sistem kurulacak.

AA Teknoloji galerileri
Giriş Tarihi: 17.03.2018 16:29 Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 16:41
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kayıtları 'ten yapılacak!
İHA kayıtları e-Devlet'ten yapılacak!

AA muhabirinin, () Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, geçen yılın sonu itibarıyla kullanıcı sayısı 22 bin 195'e, İHA sayısı ise 20 bin 183'e ulaştı.

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kayıtları 'ten yapılacak!
İHA kayıtları e-Devlet'ten yapılacak!

Genel Müdürlük tarafından bir süredir çalışmaları sürdürülen Sistemleri Talimatı'nın yayımlanmasının ardından, 23 Şubat 2016 itibarıyla İHA'ların kaydı için başvurular, 'nin internet sitesi üzerinden alınmaya başladı.

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kayıtları 'ten yapılacak!
İHA kayıtları e-Devlet'ten yapılacak!

Söz konusu talimat sistemlerinin ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliğin sağlanması, sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması gereken nitelikleri, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esasları içeriyor.

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kayıtları 'ten yapılacak!
İHA kayıtları e-Devlet'ten yapılacak!

Talimat çerçevesinde, azami kalkış ağırlığı 500 gramla 25 kilogram aralığında olan 'lar ve bunları kullanacak pilotlar, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan internet tabanlı sisteme kayıt edildi. Bunun dışında azami kalkış ağırlığı 25 kilogram ile 150 kilogram aralığında olan ikinci gruptaki İHA'lar ile azami kalkış ağırlığı 150 kilogram ve daha fazla olan İHA'ların Türk hava araçları tesciline kayıt yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

Kapalı alanlarda kullanılan İHA'lar, yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler, devlet insansız hava araçları ile azami kalkış ağırlığı 500 gramdan daha az olan İHA'lar talimat kapsamının dışında yer alıyor.

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kayıtları 'ten yapılacak!
İHA kayıtları e-Devlet'ten yapılacak!

GPS TABANLI TAKİP SİSTEMİ KURULACAK

'ların kullanım alanının yaygınlaşmasıyla söz konusu araçlardan kaynaklanan güvenlik ve uçuş emniyetini ihlal edecek riskler ortaya çıktı.

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kayıtları 'ten yapılacak!
İHA kayıtları e-Devlet'ten yapılacak!

Sivil alanda kullanımı hızla artan 'ların uçuş emniyeti ve güvenlik bakımından denetim altına alınabilmesi için tabanlı takip sisteminin kurulması çalışmaları başlatıldı. Böylece İHA'lar, sivil trafiği engellemeyecek. Aynı zamanda güvenlik ihlallerine yönelik takibi yapılarak, gerekli tedbirler alınacak.

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kayıtları 'ten yapılacak!
İHA kayıtları e-Devlet'ten yapılacak!

E-DEVLET'TEN KAYIT EDİLECEK

'ların, kayıt işlemlerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için üzerinden gerçekleştirilecek. Uçuş izin talepleri ve İHA'lara ilişkin tüm sorgulamalar e-Devlet üzerinden yapılacak.

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