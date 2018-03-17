İHA kayıtları e-Devlet'ten yapılacak!

Talimat çerçevesinde, azami kalkış ağırlığı 500 gramla 25 kilogram aralığında olan İHA'lar ve bunları kullanacak pilotlar, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan internet tabanlı sisteme kayıt edildi. Bunun dışında azami kalkış ağırlığı 25 kilogram ile 150 kilogram aralığında olan ikinci gruptaki İHA'lar ile azami kalkış ağırlığı 150 kilogram ve daha fazla olan İHA'ların Türk hava araçları tesciline kayıt yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

Kapalı alanlarda kullanılan İHA'lar, yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler, devlet insansız hava araçları ile azami kalkış ağırlığı 500 gramdan daha az olan İHA'lar talimat kapsamının dışında yer alıyor.