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'da kullanıcıların farkında olmadığı özellik!

Giriş Tarihi: 14.10.2018 18:43 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 18:48
Instagram'da kullanıcıların farkında olmadığı özellik!

profil sayfalarındaki bu işareti fark ettiniz mi? Instagram'ın bomba özelliği içinde gizli! Bakın öyle bir işe yarıyor ki...

Instagram'da kullanıcıların farkında olmadığı özellik!

Öncelikle bir dizi ayar yapmanız gerekiyor. İlk olarak Ayarlar'a girin ve İşletme Profiline Geç'i seçin.

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Instagram'da kullanıcıların farkında olmadığı özellik!

Ardından Sayfa Seç butonuna tıklayın.

Instagram'da kullanıcıların farkında olmadığı özellik!

Burada kendinize ait bir Facebook sayfası seçmeniz gerekiyor.

Instagram'da kullanıcıların farkında olmadığı özellik!

Ardından İleri'ye basın.

Instagram'da kullanıcıların farkında olmadığı özellik!

Şimdi de e-posta ve adres bilgilerini dolduralım. Telefon numaranızı gerekmedikçe paylaşmayın; çünkü herkes bu numarayı görecek!

Instagram'da kullanıcıların farkında olmadığı özellik!

Profiliniz dışarıya kapalıyla açmanız gerekiyor; aksi halde bu özelliği kullanamazsınız! O nedenle Gizliliği Değiştir sorusunu görünce Tamam'a basın.

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