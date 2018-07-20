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'da son görülmeyi kapatmak

'a yakın zamanda eklenen son görülme özelliğinden bazı kullanıcılar bir hayli şikayetçi. Peki bu özellik nasıl kapatılır? Instagram'da son görülme kapatmak...

Giriş Tarihi: 20.07.2018 18:29
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'da son görülmeyi kapatmak
Instagram'da son görülmeyi kapatmak
Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan , mesajlaşma Kısımına ‘son görülme’ özelliği ekledi. Ancak popüler sosyal medya uygulaması kullanıcılarından gelebilecek tepkilere karşı bu özelliği kapatma imkanı da sundu.
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'da son görülmeyi kapatmak
Instagram'da son görülmeyi kapatmak
Eğer son görülme nasıl kapatılır, merak ediyorsanız yapmanız gereken işlem oldukça basit. İşte adım adım Instagram son görülme özelliğini devre dışı bırakmak için 2 adımda yapmanız gerekenler...
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'da son görülmeyi kapatmak
Instagram'da son görülmeyi kapatmak
1- İlk olarak uygulaması içerisinde yer alan ‘Ayarlar’ kısmına giriş yapın.
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'da son görülmeyi kapatmak
Instagram'da son görülmeyi kapatmak
2- Daha sonra ise alt kısımda yer alan ‘Hareket Durumunu Göster’ seçeneğini devre dışı bırakın.
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'da son görülmeyi kapatmak
Instagram'da son görülmeyi kapatmak

NTV'ye göre bu özelliği kapatmanız halinde arkadaşlarınızın son görülme zamanlarına ulaşamayacağınızı bilmenizde de fayda var.

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