Instagram'da son görülmeyi kapatmak

Instagram'a yakın zamanda eklenen son görülme özelliğinden bazı kullanıcılar bir hayli şikayetçi. Peki bu özellik nasıl kapatılır? Instagram'da son görülme kapatmak... Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram, mesajlaşma Kısımına ‘son görülme’ özelliği ekledi. Ancak popüler sosyal medya uygulaması kullanıcılarından gelebilecek tepkilere karşı bu özelliği kapatma imkanı da sundu. Eğer Instagram son görülme nasıl kapatılır, merak ediyorsanız yapmanız gereken işlem oldukça basit. İşte adım adım Instagram son görülme özelliğini devre dışı bırakmak için 2 adımda yapmanız gerekenler... 1- İlk olarak Instagram uygulaması içerisinde yer alan ‘Ayarlar’ kısmına giriş yapın. 2- Daha sonra ise alt kısımda yer alan ‘Hareket Durumunu Göster’ seçeneğini devre dışı bırakın. NTV'ye göre bu özelliği kapatmanız halinde arkadaşlarınızın son görülme zamanlarına ulaşamayacağınızı bilmenizde de fayda var. DİĞER FOTO GALERİLERİMİZ İÇİN TIKLAYIN...