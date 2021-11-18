iOS 15.2 beta 3 çıktı! Yeni beta sürümündeki yenilikler nedir? iPhone’da neler değişecek?

iOS 15 geçtiğimiz eylül ayında son kullanıcıların beğenisine sunuldu. Birçok yeniliği içeriğinde barındıran iOS 15 diğer yandan sorunlarla da gündeme geldi. Model fark etmeden iPhone'larında problemler yaşayan bazı kullanıcılar oldu. Tüketiciler söz konusu hataları Apple destek forumları, sosyal medya ve çeşitli platformlarda dile getirdi. Problemlerin farkında olduğunu belirten Apple, güncellemeler üstünde çalışmalarına devam ediyor. iOS 15.2 ve iPadOS 15.2 beta aşamasında test ediliyor. Kısa süre önce iOS 15.2 ve iPadOS 15.2 beta 3 sürümleri yayınlandı. Peki yeni beta sürümlerinde neler değişti? Yeni özellikler var mı? Lafı daha fazla uzatmadan detaylara yakından bakalım.