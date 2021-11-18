iOS 15.2 beta 3 çıktı! Yeni beta sürümündeki yenilikler nedir? iPhone’da neler değişecek?

Apple'ın işletim sistemleri için yayınladığı beta güncellemeleri, 'Public' ve 'Developer' olmak üzere ikiye ayrılıyor. Public olarak yayınlanan güncellemeler herkes tarafından indirilebilirken, Developer güncellemeleri sadece Apple Geliştirici Hesabı bulunan kullanıcılar tarafından indirilebiliyor. Bu güncelleme de Developer niteliğini taşıdığı için sadece Apple Developer Center aracılığıyla indirebilirsiniz.