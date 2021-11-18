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Haberler Galeri iOS 15.2 beta 3 çıktı! Yeni beta sürümündeki yenilikler nedir? iPhone'da neler değişecek?
Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 09:25

iOS 15.2 beta 3 çıktı! Yeni beta sürümündeki yenilikler nedir? iPhone'da neler değişecek?

iOS 15 geçtiğimiz eylül ayında son kullanıcıların beğenisine sunuldu. Birçok yeniliği içeriğinde barındıran iOS 15 diğer yandan sorunlarla da gündeme geldi. Model fark etmeden iPhone'larında problemler yaşayan bazı kullanıcılar oldu. Tüketiciler söz konusu hataları Apple destek forumları, sosyal medya ve çeşitli platformlarda dile getirdi. Problemlerin farkında olduğunu belirten Apple, güncellemeler üstünde çalışmalarına devam ediyor. iOS 15.2 ve iPadOS 15.2 beta aşamasında test ediliyor. Kısa süre önce iOS 15.2 ve iPadOS 15.2 beta 3 sürümleri yayınlandı. Peki yeni beta sürümlerinde neler değişti? Yeni özellikler var mı? Lafı daha fazla uzatmadan detaylara yakından bakalım.

iOS 15.2 beta 3 çıktı! Yeni beta sürümündeki yenilikler nedir? iPhone’da neler değişecek?

Apple'ın işletim sistemleri için yayınladığı beta güncellemeleri, 'Public' ve 'Developer' olmak üzere ikiye ayrılıyor. Public olarak yayınlanan güncellemeler herkes tarafından indirilebilirken, Developer güncellemeleri sadece Apple Geliştirici Hesabı bulunan kullanıcılar tarafından indirilebiliyor. Bu güncelleme de Developer niteliğini taşıdığı için sadece Apple Developer Center aracılığıyla indirebilirsiniz.

iOS 15.2 beta 3 çıktı! Yeni beta sürümündeki yenilikler nedir? iPhone’da neler değişecek?

Uygulama geliştiricilerinin, uygulamalarını yeni iOS sürümlerinde en iyi deneyimi sunacak hale getirmesi için Apple bu politikayı uyguluyor. Bu güncelleme muhtemelen ilerleyen günlerde Public olarak da yayınlanacaktır.

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iOS 15.2 beta 3 çıktı! Yeni beta sürümündeki yenilikler nedir? iPhone’da neler değişecek?

Beta 3 güncellemesi ile yalnızca hata düzeltmeleri yapıldı. iOS 15.2 ise önceki sürüme ek olarak App Privacy Report özelliğini getiriyor. Bu özellik sayesinde cihazınızda yüklü olan her uygulamanın, verdiğiniz izinleri ne kadar kullandığını görebiliyorsunuz. Örneğin kameranıza ne zaman ve ne sıklıkla erişildiğini bu özellik sayesinde takip edebileceksiniz.

iOS 15.2 beta 3 çıktı! Yeni beta sürümündeki yenilikler nedir? iPhone’da neler değişecek?

Gelen diğer özellikler ise şu şekilde:

-Bul servisine 'Beni izleyebilecek öğeler' sekmesi eklendi
-iPhone 13 Pro'da makro moda hızlı geçiş için kısayol eklendi
-Güç tuşuna birkaç saniye basılı tutulunca seçilen kişinin aranabilmesi kısayolu eklendi
-E-posta uygulamasına 'e-postamı gizle' butonu eklendi

iOS 15.2 beta 3 çıktı! Yeni beta sürümündeki yenilikler nedir? iPhone’da neler değişecek?

Apple'ın iOS 15.2 ve iPadOS 15.2 güncellemelerinin gizlilik odaklı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten ara sürümlerde büyük özellikleri görmemiz nadir yaşanan bir durum. iOS 15.2'nin ne zaman yayınlanacağı ise belli değil.

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