iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir, neler sunuyorlar?

Apple, boyutlarında herhangi bir değişiklik olmaksızın 2021 yılında da 6.1 inç ekranlı iPhone 13 Pro ve 6.7 inç ekranlı iPhone 13 Pro Max modellerini piyasaya sürdü. Cihazların tasarımında radikal bir değişiklik beklenmiyordu. Bu bağlamda iPhone 13 Pro modellerinin, selefine göre biraz daha kalın olduğu ve kamera bloğunun da büyüdüğü göze çarpıyor.

iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max'in artan pil kapasiteleri nedeniyle, iPhone 12 modellerinden biraz daha ağır olduğunu da belirtelim. Öte yandan cihazların dört renk seçeneğiyle satışa sunulacağı açıklandı. Grafit, gümüş, altın ve gök mavisi.