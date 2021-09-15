iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir, neler sunuyorlar?

Şirketin iPhone 14 modeliyle birlikte çentik küçültme işlemine devam edeceği ve gelecek iPhone modellerinde de ekran altı kamera teknolojisine geçeceği söyleniyor.
Apple, 2021 iPhone modellerinde, TSMC tarafından üretilen 5nm+ A15 yonga setini kullandı. A15 Bionic olarak adlandırılan bu işlemcinin A14'e oranla hız ve verimlilik konusunda performans artışı sunduğu ifade ediliyor. Zira yapılan hız testlerinde A15 GPU'nun 198 FPS'ye kadar yüksek bir performans sunduğu ortaya çıkmıştı.
Apple, iPhone 13 serisinde sorun yaşamamak için Mayıs ayı sonlarında TSMC'den 100 milyon adet A15 Bionic işlemci sipariş etmişti. Şirket, iPhone 13 modellerine yüksek talep olacağı beklentisi taşıyor.