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Haberler Galeri iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir, neler sunuyorlar?
Giriş Tarihi: 15.09.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 10:28

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir, neler sunuyorlar?

iPhone 13 ailesinin üst düzey modelleri iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max dün akşam düzenlenen etkinlikte açıklandı. Minik kardeşlerine göre biraz daha ağır olan Pro ve Pro Max modelinde, en dikkat çekici özelliklerden biri 120 Hz yenileme hızı sunan ekran. Hatırlarsanız daha önce gerçekleşen sızıntılarda ve farklı kaynaklardan gelen dedikodularda iPhone 13 Pro ve Pro Max'in ekranlarında 120 Hz yenileme hızı olacağı söyleniyordu. Peki iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in tam olarak özellikleri nedir? Ne gibi yeniliklere sahipler? İşte tüm detaylar...

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir, neler sunuyorlar?

Apple, boyutlarında herhangi bir değişiklik olmaksızın 2021 yılında da 6.1 inç ekranlı iPhone 13 Pro ve 6.7 inç ekranlı iPhone 13 Pro Max modellerini piyasaya sürdü. Cihazların tasarımında radikal bir değişiklik beklenmiyordu. Bu bağlamda iPhone 13 Pro modellerinin, selefine göre biraz daha kalın olduğu ve kamera bloğunun da büyüdüğü göze çarpıyor.

iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max'in artan pil kapasiteleri nedeniyle, iPhone 12 modellerinden biraz daha ağır olduğunu da belirtelim. Öte yandan cihazların dört renk seçeneğiyle satışa sunulacağı açıklandı. Grafit, gümüş, altın ve gök mavisi.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir, neler sunuyorlar?

Apple'ın 6.1 inç iPhone 13 Pro ve 6.7 inç iPhone 13 Pro Max modellerinin ekranı 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bu da kullanıcılara ekran kaydırırken, video oynatırken ve oyun oynarken daha yumuşak bir görsel deneyim sunmasını sağlayacak.

iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max modelleri LTPO ekran teknolojisi ile birlikte gelmekte ve bu da ekranlarının güç tüketiminin yüzde 15 ila 20 oranında azalacağı anlamı taşıyor.

Gelelim iPhone kullanıcılarının pek de hoşnut olmadıkları çentik kısmına. Uzunca bir süredir Apple'ın her yeni nesil iPhone modelinde ekrandaki çentikleri küçülteceği söyleniyordu ve bu durum iPhone 13 serisi için de geçerli oldu. Apple'ın yaptığı ön kamera ve sensör düzenlemeleri ile birlikte iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max'in çentiği %20 oranında küçültülmüş.

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iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir, neler sunuyorlar?

Şirketin iPhone 14 modeliyle birlikte çentik küçültme işlemine devam edeceği ve gelecek iPhone modellerinde de ekran altı kamera teknolojisine geçeceği söyleniyor.

Apple, 2021 iPhone modellerinde, TSMC tarafından üretilen 5nm+ A15 yonga setini kullandı. A15 Bionic olarak adlandırılan bu işlemcinin A14'e oranla hız ve verimlilik konusunda performans artışı sunduğu ifade ediliyor. Zira yapılan hız testlerinde A15 GPU'nun 198 FPS'ye kadar yüksek bir performans sunduğu ortaya çıkmıştı.

Apple, iPhone 13 serisinde sorun yaşamamak için Mayıs ayı sonlarında TSMC'den 100 milyon adet A15 Bionic işlemci sipariş etmişti. Şirket, iPhone 13 modellerine yüksek talep olacağı beklentisi taşıyor.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir, neler sunuyorlar?

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in yeni bir 6 elemanlı kamera ile donatıldığını belirtelim. Mevcut iPhone 12 Pro modelleri, 5 elemanlı ultra geniş açılı lens ile donatılmıştı. iPhone 13 Pro serisinde daha fazla ışığın girmesine izin veren ve düşük ışık koşullarında daha iyi performans sağlayan geliştirilmiş f/1.8 diyafram açıklığına sahip yükseltilmiş bir Ultra Geniş kamera yer alıyor.

Ayrıca kameranın otomatik odaklama özelliğinin de iPhone 12'ye oranla geliştirildiği ve nesnenin lensten uzaklığından bağımsız olarak daha net görüntüler yakalayabildiğine dikkat çekildi. Kamera tasarımı söz konusu olduğunda, arka kamera biriminin çıkıntısının biraz daha arttığını belirtelim.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max resmen tanıtıldı! Özellikleri nedir, neler sunuyorlar?

iPhone 13 Pro Max, 4352 mAh kapasiteli pile sahip. Phone 12 Pro Max'te bu kapasitenin 3687 mAh olduğunu hatırlatalım. iPhone 13 Pro ise 3095 mAh pil kapasitesi ile geliyor. iPhone 12 Pro modelinde bu kapasite 2815 mAh ile sınırlıydı.

A15 yongasının, daha fazla verimlilik iyileştirmesi sunacağı ve iPhone 13 Pro modellerinin, yüksek yenileme hızına sahip ekranların pil ömrü üzerindeki etkisini dengelemek için yüzde 15-20 daha düşük güç tüketimine sahip olacağını belirtildi. Ayrıca cihazların 20W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu da söyleyelim.

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