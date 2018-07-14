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ı ne kadar? iPhone tamiri fiyatları

geçtiğimiz gün 'lardan diğer ürünlerine kadar larında zam yaptı. Mesela şirketin amiral gemisi modeli olan 'in fiyatı 6.099 TL'den 7.499 TL'ye yükseldi. Peki iPhone'ların ve diğer hasarlara karşı tamir fiyatları ne kadar? Apple bu fiyatlarda değişiklik yaptı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 14.07.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 11:13
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ı ne kadar? iPhone tamiri fiyatları
iPhone ekran değişimi fiyatı ne kadar? iPhone tamiri fiyatları
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ı ne kadar? iPhone tamiri fiyatları
iPhone ekran değişimi fiyatı ne kadar? iPhone tamiri fiyatları

'ın yaptığı zam halen konuluşuluyor. Cupertino merkezli teknoloji devinin en pahalı modeli olan 256 GB'lık 'in ı 8.599 TL oldu. 4.199 TL'den satılan 'in fiyatı 5.199 TL'ye yükseldi. Daha önce belirttiğimiz gibi bu durumdan iPhone'lar dışında diğer Apple ürünleri de etkilenmiş durumda. Zamdan önceki ve sonraki fiyatlarla ilgili olarak detaylara buradaki makaleden ulaşabilirsiniz.

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ı ne kadar? iPhone tamiri fiyatları
iPhone ekran değişimi fiyatı ne kadar? iPhone tamiri fiyatları

Gelelim diğer bir duruma, yani 'ların tamir larına. Görünüşe göre ekran ve diğer hasarlarla ilgili tamir fiyatları da ilk açıklandığından bu yana yükselmiş.

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ı ne kadar? iPhone tamiri fiyatları
iPhone ekran değişimi fiyatı ne kadar? iPhone tamiri fiyatları

Geçtiğimiz kasım ayında X'in 1.180 TL'di, ancak yeni listede ekran onarımı 1.449 TL olarak görünüyor. 269 TL'lik artış var. 'in diğer hasar onarımı da 2.329 TL'den 3.699 TL'ye çıkmış. Artış 1370 TL.

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ı ne kadar? iPhone tamiri fiyatları
iPhone ekran değişimi fiyatı ne kadar? iPhone tamiri fiyatları

Bu lar geçtiğimiz kasım ayına ait.

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ı ne kadar? iPhone tamiri fiyatları
iPhone ekran değişimi fiyatı ne kadar? iPhone tamiri fiyatları

'ın ekran onarım larının belirli koşullarda geçerli olduğunu da vurgulayalım. Apple'ın konuyla ilgili açıklaması da şu şekilde:

fiyatları şu koşullarda geçerlidir:

-Kazara oluşan hasar veya yanlış kullanım nedeniyle ekranınızı değiştirmeniz gerekirse. Kazara oluşan hasar, Apple garantisi kapsamında değilse.

-Ekranınız çalışmıyorsa ve 'unuz Apple garantisi veya tüketiciyi koruma yasaları kapsamında değilse.

iPhone'unuzda ekran hasarının yanı sıra başka hasarlar da varsa "Diğer hasar" ücretlerine bakın.

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ı ne kadar? iPhone tamiri fiyatları
iPhone ekran değişimi fiyatı ne kadar? iPhone tamiri fiyatları

Şimdi ise yeni tamir larına model model birlikte göz atalım.

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