iPhone ekran değişimi fiyatı ne kadar? iPhone tamiri fiyatları

Apple'ın yaptığı zam halen konuluşuluyor. Cupertino merkezli teknoloji devinin en pahalı iPhone modeli olan 256 GB'lık iPhone X'in fiyatı 8.599 TL oldu. 4.199 TL'den satılan iPhone 8'in fiyatı 5.199 TL'ye yükseldi. Daha önce belirttiğimiz gibi bu durumdan iPhone'lar dışında diğer Apple ürünleri de etkilenmiş durumda. Zamdan önceki ve sonraki fiyatlarla ilgili olarak detaylara buradaki makaleden ulaşabilirsiniz.