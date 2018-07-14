iPhone ekran değişimi fiyatı ne kadar? iPhone tamiri fiyatları

Apple'ın ekran onarım fiyatlarının belirli koşullarda geçerli olduğunu da vurgulayalım. Apple'ın konuyla ilgili açıklaması da şu şekilde:
Ekran onarımı fiyatları şu koşullarda geçerlidir:
-Kazara oluşan hasar veya yanlış kullanım nedeniyle ekranınızı değiştirmeniz gerekirse. Kazara oluşan hasar, Apple garantisi kapsamında değilse.
-Ekranınız çalışmıyorsa ve iPhone'unuz Apple garantisi veya tüketiciyi koruma yasaları kapsamında değilse.
iPhone'unuzda ekran hasarının yanı sıra başka hasarlar da varsa "Diğer hasar" ücretlerine bakın.