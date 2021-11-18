Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:47Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 09:48
iPhone'lar için iOS 15.1.1 güncellemesi çıktı! Sinir bozucu problemi düzeltiyor
Apple, iOS 15 için yeni güncellemeler çıkarmaya devam ediyor. iOS 15'teki sorunları bildiğini ve bunları ele aldığını belirten Apple, kısa süre önce 15.2 beta 3 sürümünü paylaşmıştı. Şirket, beta güncellemesinden hemen sonra ise son kullanıcılar için iOS 15.1.1 güncellemesini yayınladı. Ara bir güncelleme olan 15.1.1'le birlikte hattın kopmasına neden olan kritik hatayı düzeltiyor. Peki bu güncellemede başka düzeltmeler var mı? Herhangi bir yenilik içeriyor mu? İşte detaylar...