iPhone’lar için iOS 15.1.1 güncellemesi çıktı! Sinir bozucu problemi düzeltiyor

iOS 15 yenilikleri kadar sorunlarıyla da konuşulan bir işletim sistemi oldu. Hatta bir süre iOS 15'e geçiş yapan kullanıcıların oranları da ortaya çıkmıştı. Yeni iOS sürümünün bir önceki iOS 14'e göre biraz geride kaldığı görülmüştü. Ancak Apple, iOS 15'i güncelleyip, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve hataları ayıklamaya devam ediyor.