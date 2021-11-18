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Haberler Galeri iPhone'lar için iOS 15.1.1 güncellemesi çıktı! Sinir bozucu problemi düzeltiyor
Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 09:48

iPhone'lar için iOS 15.1.1 güncellemesi çıktı! Sinir bozucu problemi düzeltiyor

Apple, iOS 15 için yeni güncellemeler çıkarmaya devam ediyor. iOS 15'teki sorunları bildiğini ve bunları ele aldığını belirten Apple, kısa süre önce 15.2 beta 3 sürümünü paylaşmıştı. Şirket, beta güncellemesinden hemen sonra ise son kullanıcılar için iOS 15.1.1 güncellemesini yayınladı. Ara bir güncelleme olan 15.1.1'le birlikte hattın kopmasına neden olan kritik hatayı düzeltiyor. Peki bu güncellemede başka düzeltmeler var mı? Herhangi bir yenilik içeriyor mu? İşte detaylar...

iPhone’lar için iOS 15.1.1 güncellemesi çıktı! Sinir bozucu problemi düzeltiyor

iOS 15 yenilikleri kadar sorunlarıyla da konuşulan bir işletim sistemi oldu. Hatta bir süre iOS 15'e geçiş yapan kullanıcıların oranları da ortaya çıkmıştı. Yeni iOS sürümünün bir önceki iOS 14'e göre biraz geride kaldığı görülmüştü. Ancak Apple, iOS 15'i güncelleyip, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve hataları ayıklamaya devam ediyor.

iPhone’lar için iOS 15.1.1 güncellemesi çıktı! Sinir bozucu problemi düzeltiyor

Cupertino merkezli şirket iOS 15.1.1 güncellemesini yayınladı. Bu mini güncelleme iPhone 12 ve iPhone 13 kullanıcılarının şikayet ettiği hat kopması problemini düzeltiyor.

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iPhone’lar için iOS 15.1.1 güncellemesi çıktı! Sinir bozucu problemi düzeltiyor

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre; yeni sürümün getirdiği tek yenilik ve düzeltme, iPhone 12 ve 13 kullanıcıları için çağrıların aniden düşmesi sorununa çözüm üretilmesi oldu. Bunun dışında 15.1.1 sürümü, bir önceki sürüme göre farklı bir yenilik veya değişim içermiyor.

iPhone’lar için iOS 15.1.1 güncellemesi çıktı! Sinir bozucu problemi düzeltiyor

Bir süredir Apple iPhone 12 ve iPhone 13 kullanıcıları, gelen son güncelleme sonrasında hem FaceTime hem de operatör üzerinden yaptıkları çağrıların aniden düştüğünden şikayetçiydi.

iPhone’lar için iOS 15.1.1 güncellemesi çıktı! Sinir bozucu problemi düzeltiyor

Apple tarafından yayınlanan 400 Megabyte boyutundaki bu yeni güncelleme, iPhone 12 ve iPhone 13'ün yanı sıra bütün Pro ve Pro Max modellerini kapsıyor ve yaşanan sorunun giderildiği belirtiliyor. Güncellemeyi yapmak isteyen kullanıcılar, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme sekmesine giderek 19B81 numaralı güncellemeyi seçebilirler.

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