Pi sayısının matematikte çok önemli bir yeri var bunu herkes biliyor ancak doğada da çok önemli bir yeri var. İşte Pi sayısının gizemi. Pi sayısı hakkında hangi bilgileri biliyorsunuz? Tamam 3,14'e denk geldiğini hemen herkes biliyor ancak Pi sayısının olayı bununla sınırlı değil tabii ki. İşte Pi sayısının detayları ve gizemi. Pi sayısı nedir? Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilir. Pi ismi nereden geliyor? İsmini, Yunanca 'çevre' sözcüğünün ilk harfinden alır. Kim buldu? Pi sayısının nasıl ve kim tarafından bulunduğu bilinmemektedir. Bunun sebebi pi sayısının farklı devirlerde farklı milletler tarafından kullanmasıdır. Sembolü nereden geliyor? Sembolü, Yunan alfabesinin 16. harfidir.Bu harf aynı zamanda isminin de ilk harfidir. Pi'nin kaç basamağını biliyorsunuz? Pi'nin rakamlarını belirleme çok kişinin ilgisini çekmiştir. Bu konudaki rekor bir çinli olan Lu Chao adındaki aittir.Pi'nin ilk 67 890 rakamını belirlemiştir. 24 saat 4 dakika süren bu çalışma ile Guinness Dünya rekoru olarak kayda geçmiştir. Pilish Pi edebiyata da girmiştir. İngilizcede 'pilish' olarak bilinen bir teknik vardır. Bu teknik pi sayısı ile şiir veya yazı yazmaktır. Şiirde sırayla her kelimedeki harf sayısı pi sayısındaki sırada olmalıdır.