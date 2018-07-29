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İşte nın gizemi

nın te çok önemli bir yeri var bunu herkes biliyor ancak doğada da çok önemli bir yeri var. İşte Pi sayısının gizemi.

Giriş Tarihi: 29.07.2018 14:36 Güncelleme Tarihi: 29.07.2018 14:41
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İşte nın gizemi
İşte Pi sayısının gizemi

hakkında hangi bilgileri biliyorsunuz? Tamam 3,14'e denk geldiğini hemen herkes biliyor ancak Pi sayısının olayı bununla sınırlı değil tabii ki. İşte Pi sayısının detayları ve gizemi.

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İşte nın gizemi
İşte Pi sayısının gizemi

Pi sayısı nedir?

, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilir.

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İşte nın gizemi
İşte Pi sayısının gizemi

Pi ismi nereden geliyor?

İsmini, Yunanca "çevre" sözcüğünün ilk harfinden alır.

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İşte nın gizemi
İşte Pi sayısının gizemi

Kim buldu?

nın nasıl ve kim tarafından bulunduğu bilinmemektedir. Bunun sebebi pi sayısının farklı devirlerde farklı milletler tarafından kullanmasıdır.

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İşte nın gizemi
İşte Pi sayısının gizemi

Sembolü nereden geliyor?

Sembolü, Yunan alfabesinin 16. harfidir.Bu harf aynı zamanda isminin de ilk harfidir.

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İşte nın gizemi
İşte Pi sayısının gizemi

Pi'nin kaç basamağını biliyorsunuz?

Pi'nin rakamlarını belirleme çok kişinin ilgisini çekmiştir. Bu konudaki rekor bir çinli olan Lu Chao adındaki aittir.Pi'nin ilk 67 890 rakamını belirlemiştir. 24 saat 4 dakika süren bu çalışma ile Guinness Dünya rekoru olarak kayda geçmiştir.

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İşte nın gizemi
İşte Pi sayısının gizemi

Pilish

Pi edebiyata da girmiştir. İngilizcede "pilish" olarak bilinen bir teknik vardır. Bu teknik ile şiir veya yazı yazmaktır. Şiirde sırayla her kelimedeki harf sayısı pi sayısındaki sırada olmalıdır.

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