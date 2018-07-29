İşte Pi sayısının gizemi

Pi'nin kaç basamağını biliyorsunuz?

Pi'nin rakamlarını belirleme çok kişinin ilgisini çekmiştir. Bu konudaki rekor bir çinli olan Lu Chao adındaki aittir.Pi'nin ilk 67 890 rakamını belirlemiştir. 24 saat 4 dakika süren bu çalışma ile Guinness Dünya rekoru olarak kayda geçmiştir.