İTÜ Çekirdek bünyesinde gerçekleşen Big Bang etkinliği bu sene de…

Ekleyelim, Lykta İsveççede fanus anlamına geliyor. Ertaç Çiftçi "Günümüzde iki yaprak roka yiyeceğiz diye üç saat sirkeli suda bekletip, beş defa tuzlu suda yıkıyoruz, çünkü tarımda kullanılan ilaçlar bizi buna sürüklüyor. Müthiş bir su israfı var, Lykta ile işte bunun da önüne geçiyoruz çünkü bu fanusta her şey en sağlıklı şekliyle olması gerektiği gibi" diyerek fanusun alametifarikasını açıklıyor. Lykta'nın çalışma prensibi ise kısaca şöyle: Fanusun içinde bir iklimlendirme sistemi var ve bu sistem sayesinde kutup bölgesinde domates, çöl coğrafyasında ise ıspanak yetiştirilebiliyor. Aynı zamanda güneş ışığından tüm spektrumlarda gelen ışınların aksine Lykta'da bitkiye sadece ihtiyaç duyduğu ışık veriliyor ve daha lezzetli ve verimli bir ürün elde ediliyor.