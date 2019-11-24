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  • İTÜ Çekirdek bünyesinde gerçekleşen Big Bang etkinliği bu sene de…

bünyesinde gerçekleşen etkinliği bu sene de…

bünyesinde gerçekleşen, girişimciler ve yatırımcıları her sene bir araya getiren etkinliği bu sene de iddialı girişimlerle karşımızda. Biz de etkinlik öncesi yarı finale kalmış iddialı proje sahipleriyle bir araya geldik... Aralarında fanusta sağlıklı yapan da var, görme engelliler için daha iyi bir dünya hayali kuran da...

MEHMET BEDİROĞLU Teknoloji
Giriş Tarihi: 24.11.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 10:10
İTÜ Çekirdek bünyesinde gerçekleşen Big Bang etkinliği bu sene de…

AVOKADİO

Kişiye özel diyetisyen
Kilo vermek veya sağlıklı bir yaşam için 'fit' kalmak istiyorsunuz ama size uygun diyet programı konusunda kararsız mı kalıyorsunuz?

İTÜ Çekirdek bünyesinde gerçekleşen Big Bang etkinliği bu sene de…

İnternetteki tonlarca veriye ve beslenme ve diyetetik uzmanlarının programlarına alternatif olarak iddialı bir girişim var karşımızda: Avokadio. Girişimin kurucularından Yunus Konmaz, İngiltere'deki öğrencilik yıllarında önceki biyoteknoloji çalışmalarında fark ettiği keton ölçümü ile Avokadio'nun temellerini atıyor.

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İTÜ Çekirdek bünyesinde gerçekleşen Big Bang etkinliği bu sene de…

Keton nedir derseniz, insan vücudundaki yağ yakma mekanizması çalıştığında ortaya çıkan yan ürünler diyebiliriz kısaca... Trafik çevirmelerinde kullanılan alkolmetrelere benzer bir prototip geliştiriliyor. Bu cihaza üflenmesi sonucu kişinin keton ölçümü yapılıyor ve ulaşılan veriler cep telefonundaki uygulamaya gönderiliyor. Geliştirilen algoritma sayesinde herkesin vücut özelliklerine uygun diyet ve beslenme programları öneriliyor. Amaç her kişinin metabolizmasına uygun diyeti bulmak.

İTÜ Çekirdek bünyesinde gerçekleşen Big Bang etkinliği bu sene de…

LYKTA

Fanusta organik tarım
Artık çölde, İskandinav coğrafyasında hatta kutup bölgelerinde kendi meyve ve sebzenizi mevsim fark etmeden yetiştirmeniz mümkün. Ertaç Çiftçi'nin kurucularından olduğu Lykta girişimi bir fanusun içinde hem herkese en sağlıklı koşullarda tarım yapma imkanı hem de bir anlamda keyifli bir hobi edinmelerini sağlıyor.

İTÜ Çekirdek bünyesinde gerçekleşen Big Bang etkinliği bu sene de…

Ekleyelim, Lykta İsveççede fanus anlamına geliyor. Ertaç Çiftçi "Günümüzde iki yaprak roka yiyeceğiz diye üç saat sirkeli suda bekletip, beş defa tuzlu suda yıkıyoruz, çünkü tarımda kullanılan ilaçlar bizi buna sürüklüyor. Müthiş bir su israfı var, Lykta ile işte bunun da önüne geçiyoruz çünkü bu fanusta her şey en sağlıklı şekliyle olması gerektiği gibi" diyerek fanusun alametifarikasını açıklıyor. Lykta'nın çalışma prensibi ise kısaca şöyle: Fanusun içinde bir iklimlendirme sistemi var ve bu sistem sayesinde kutup bölgesinde domates, çöl coğrafyasında ise ıspanak yetiştirilebiliyor. Aynı zamanda güneş ışığından tüm spektrumlarda gelen ışınların aksine Lykta'da bitkiye sadece ihtiyaç duyduğu ışık veriliyor ve daha lezzetli ve verimli bir ürün elde ediliyor.

İTÜ Çekirdek bünyesinde gerçekleşen Big Bang etkinliği bu sene de…

ECORDING

Çevreyi koru puanı topla
Ecording, bireysel çevre bilincini arttırmaya yönelik teknolojik yöntemler geliştiren ve insanların günlük hayatları içerisinde uyguladıkları aktivitelere çevreye duyarlı çözümler sunan bir sosyal girişim. Girişimin kurucularından Zeynep Büşra Zafer "Toplumsal olarak çevre konusunda oldukça kötüye doğru bir gidiş söz konusu. İlk önce bireylerin çevre bilinci ve farkındalığı kazanmaları gerek dedik. Önce sosyal medya platformu ecording hayata geçti sonra da ecoDrone. Bu cihazla tohum ekilip, ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Öncelikli hedef insanların ulaşamadığı alanları drone vasıtasıyla ağaçlandırmak. Bu doğrultuda da Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile işbirliğine gittik. Sosyal medyadaki her takipçimiz için birer ağaç dikiliyor" diyerek yolculuklarını özetliyor. Son noktada ise ecordingApp fikri doğuyor. Dünya yararına verilen görevleri telefonunun kamerası ile kanıtladığınızda, edindiğiniz puanlarla anlaşmalı markalardan indirimler ve ödüller kazandığınız bir mobil uygulama ecordingApp. Pet şişeyi geri dönüşüme atmak, bir hayvana bir kap su vermek ve bunu fotoğraflayıp kanıtlamak gibi görevler söz konusu...

İTÜ Çekirdek bünyesinde gerçekleşen Big Bang etkinliği bu sene de…

GENELİZE

Taşınabilir DNA analizi
Genelize DNA analizi yapan bir cihaz. Taşınmaz laboratuvar ekipmanlarıyla yapılan DNA analizini Genelize taşınabilir bir halde sahada uygulamayı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

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