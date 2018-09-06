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testlerden başarıyla geçti! Artık göreve hazır durumda

'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS'nin, PT Pindad ile ortaklaşa geliştirdiği orta ağırlık sınıfı , ordusunun zorlu testlerinden geçti.

Giriş Tarihi: 06.09.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 12:51
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testlerden başarıyla geçti! Artık göreve hazır durumda
Kaplan MT testlerden başarıyla geçti! Artık göreve hazır durumda

Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS ile lı PT Pindad firması tarafından 'de tasarlanan ve geliştirilen orta ağırlık sınıfı , Endonezya'daki kalifikasyon testlerinden başarıyla geçerek seri üretime hazır hale geldi.

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testlerden başarıyla geçti! Artık göreve hazır durumda
Kaplan MT testlerden başarıyla geçti! Artık göreve hazır durumda

ENDONEZYA HALKININ KARŞISINA ÇIKTI

Prototipi ilk kez geçen yılın mayıs ayındaki 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen , 5 Ekim'deki Ulusal Silahlı Kuvvetleri Günü resmi geçidinde halkının karşısına çıktı.

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testlerden başarıyla geçti! Artık göreve hazır durumda
Kaplan MT testlerden başarıyla geçti! Artık göreve hazır durumda

HİZMET VERMEYE HAZIR

'da bir dizi teste tabi tutulan , proje başında ortaya konan gereksinimleri karşıladığını ve hizmet vermeye hazır olduğunu kullanıcısına gösterdi.

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testlerden başarıyla geçti! Artık göreve hazır durumda
Kaplan MT testlerden başarıyla geçti! Artık göreve hazır durumda

DAYANIKLILIK VE ATIŞ TESTLERİ

Kalifikasyon testleri, "dayanıklılık testleri" ve "atış testleri" olmak üzere iki grupta gerçekleştirildi. 'yi, 'nın zorlu koşullarında sınayan dayanıklılık testleri, 6-16 Ağustos'ta Java Adası'nda yapıldı.

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testlerden başarıyla geçti! Artık göreve hazır durumda
Kaplan MT testlerden başarıyla geçti! Artık göreve hazır durumda

Testlerde, adanın batı bölümünde, farklı arazi ve iklim koşullarını kapsayan yaklaşık 2 bin kilometrelik bir rota kullanıldı.

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testlerden başarıyla geçti! Artık göreve hazır durumda
Kaplan MT testlerden başarıyla geçti! Artık göreve hazır durumda

Atış testleri ise 25-27 Ağustos'ta, Bandung'da gerçekleştirildi. , hareket halindeyken yine hareketli hedefleri tam isabetle vurarak etkinliğini gösterdi. Kalifikasyon testlerinde, Savunma Bakanlığı ve Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri hazır bulundu. FNSS personeli de testlerde PT Pindad personeline destek verdi.

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testlerden başarıyla geçti! Artık göreve hazır durumda
Kaplan MT testlerden başarıyla geçti! Artık göreve hazır durumda

, kalifikasyon testleri öncesinde, temmuz ayında, tam ölçekli mayın prototipiyle mayın testlerini başarıyla tamamlamıştı. Kalifikasyon testlerinin de geçilmesiyle , seri üretime hazır hale geldi.

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