Kıyamet 27 Temmuz'da mı kopacak?

Kanlı Ay Tutulması'nın gerçekleşmesine az bir süre kalmışken bu olay öncesinde kıyamet iddiaları yeniden alevlendi. Temmuz ayında Kanlı Ay denilen gök olayı gerçekleşecek. Dünyanın uydusu olan Ay'ın rengi Ay tutulması boyunca kırmızıya dönecek. 27 Temmuz'da gerçekleşecek bu olayın kıyametin habercisi olacağını düşünen bir grup var. Bir grup Hristiyan'ın oluşturduğu Endtime Ministries, İncil'de yer alan bazı kehanetlere dayanarak kıyameti bekliyor. Bilim adamları ise şaşkın. Bu gök olayındaki kırmızı ve mavi tonların Rayleigh saçılması nedeniyle gerçekleştiğini belirten uzmanlar, bunun kıyametle ilgisi olmadığını belirtiliyor. Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.