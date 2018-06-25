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27 Temmuz'da mı kopacak?

Tutulması'nın gerçekleşmesine az bir süre kalmışken bu olay öncesinde iddiaları yeniden alevlendi.

Giriş Tarihi: 25.06.2018 21:52 Güncelleme Tarihi: 25.06.2018 21:54
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27 Temmuz'da mı kopacak?
Kıyamet 27 Temmuz'da mı kopacak?
Temmuz ayında denilen gök olayı gerçekleşecek.
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27 Temmuz'da mı kopacak?
Kıyamet 27 Temmuz'da mı kopacak?
Dünyanın uydusu olan Ay'ın rengi Ay tutulması boyunca kırmızıya dönecek.
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27 Temmuz'da mı kopacak?
Kıyamet 27 Temmuz'da mı kopacak?
27 Temmuz'da gerçekleşecek bu olayın in habercisi olacağını düşünen bir grup var.
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27 Temmuz'da mı kopacak?
Kıyamet 27 Temmuz'da mı kopacak?
Bir grup Hristiyan'ın oluşturduğu Endtime Ministries, İncil'de yer alan bazı kehanetlere dayanarak i bekliyor.
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27 Temmuz'da mı kopacak?
Kıyamet 27 Temmuz'da mı kopacak?
Bilim adamları ise şaşkın. Bu gök olayındaki kırmızı ve mavi tonların "Rayleigh saçılması" nedeniyle gerçekleştiğini belirten uzmanlar, bunun le ilgisi olmadığını belirtiliyor.
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27 Temmuz'da mı kopacak?
Kıyamet 27 Temmuz'da mı kopacak?
Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.
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27 Temmuz'da mı kopacak?
Kıyamet 27 Temmuz'da mı kopacak?
Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.
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