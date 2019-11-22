Kullanıcıları uyardı! WhatsApp'ı telefondan silin dedi!

ENGELLENEN KİŞİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ

WhatsApp zaten uzun bir süredir engellediğiniz kişileri gösteren bir menüye sahip. Ancak bundan sonra bu menü, daha işlevsel bir hale gelecek. Şöyle ki; WhatsApp'ın yeni özelliği engellediğiniz kişileri kategorilere ayırıyor. Yani engellediğiniz kişi normal bir bireyse ayrı bir kategoriye alınıyor, bir business hesabıysa ayrılıyor. Bu işlem otomatik olarak yapılacak ve sizin bu özellik için herhangi bir ayar yapmanıza gerek olmayacak.