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Kullanıcıları uyardı! 'ı telefondan silin dedi!

'ın en popüler mesajlaşma uygulaması olduğu su götürmez bir gerçek. Aylık 1.5 milyar aktif kullanıcı ve 60 milyar mesaj sayısına sahip olan WhatsApp'a her geçen gün farklı özellikler geliyor. WhatsApp yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre kullanım deneyiminin daha güvenli ve daha iyi olması için çalışmalar yapılıyor. Ancak Telegram kurucusu Pavel Durov, WhatsApp'ın güvenlik sorunları olduğunu söyledi. WhatsApp'ı telefonlarından silmeyi önerdi.

Giriş Tarihi: 22.11.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 11:25
Kullanıcıları uyardı! WhatsApp'ı telefondan silin dedi!

Kullanıcıları uyardı! WhatsApp'ı telefondan silin dedi!

Telegram kanalından açıklama yapan Durov, 'la ilgili eleştirilerde bulundu. Durov, "WhatsApp mesajlarınızı korumuyor, bu uygulama fotoğraf ve mesajları izlemek için bir Truva Atı (zararlı yazılım) gibi kullanılıyor" dedi.

Kullanıcıları uyardı! WhatsApp'ı telefondan silin dedi!

Kullanıcıları uyardı! WhatsApp'ı telefondan silin dedi!

Sorunun 'ın sahibi Facebook'un politikalarından kaynaklı olduğunu kaydeden Durov, uygulamadaki bu zafiyetin, geliştirici tarafından izinsiz şekilde verilere ulaşılmasını sağlayan bir 'backdoor algoritması' gibi kullanılabileceğini belirtti.

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Kullanıcıları uyardı! WhatsApp'ı telefondan silin dedi!

Kullanıcıları uyardı! WhatsApp'ı telefondan silin dedi!

Durov, kullanıcılara güvenlik açığından dolayı uygulamayı telefonlarından silmelerini önerdi. (Sputnik Türkiye)

Kullanıcıları uyardı! WhatsApp'ı telefondan silin dedi!

Kullanıcıları uyardı! WhatsApp'ı telefondan silin dedi!

WHATSAPP ANDROİD VE İOS BETA SÜRÜMLERİNE YENİ ÖZELLİKLER GELDİ!

Kısa süre önce ve beta sürümleri için yayınlandı. Güncellemeyle birlikte yeni özellikler ortaya çıktı. Mesela mavi tik biraz daha değişmiş durumda. İşte konu hakkındaki detaylar...

Kullanıcıları uyardı! WhatsApp'ı telefondan silin dedi!

Kullanıcıları uyardı! WhatsApp'ı telefondan silin dedi!

WHATSAPP'IN ANDROID PLATFORMU İÇİN SUNDUĞU SON BETA GÜNCELLEMESİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Geliştiriciler, 'ın platformu için geliştirilen versiyonunun beta sürümünü güncelleyerek "2.19.332"ye yükselttiler. Bu yükseltme, WhatsApp'ın Android sürümünün kısa bir süre sonra şu özelliklere sahip olacağını gösteriyor;

Kullanıcıları uyardı! WhatsApp'ı telefondan silin dedi!

Kullanıcıları uyardı! WhatsApp'ı telefondan silin dedi!

ENGELLENEN KİŞİLERİN BİLDİRİMİ

'ın beta sürümde sunulan yeni özelliği, ilk bakışta heyecanlandırıyor olsa da aslında durum, düşündüğünüz gibi değil. Öyle ki WhatsApp'ın yeni özelliği, engellediğiniz bir kişi sohbete girdiğiniz zaman yeni bir bildirim balonu olarak karşınıza çıkıyor. Bu bildirim balonunda ilgili kişiyi engellediğiniz ifade ediliyor. Ancak bu balon, sadece size gösteriliyor. Yani engellemiş olduğunuz kişinin bu bildirim balonunu görmesi mümkün değil.

Kullanıcıları uyardı! WhatsApp'ı telefondan silin dedi!

Kullanıcıları uyardı! WhatsApp'ı telefondan silin dedi!

ENGELLENEN KİŞİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ

zaten uzun bir süredir engellediğiniz kişileri gösteren bir menüye sahip. Ancak bundan sonra bu menü, daha işlevsel bir hale gelecek. Şöyle ki; WhatsApp'ın yeni özelliği engellediğiniz kişileri kategorilere ayırıyor. Yani engellediğiniz kişi normal bir bireyse ayrı bir kategoriye alınıyor, bir business hesabıysa ayrılıyor. Bu işlem otomatik olarak yapılacak ve sizin bu özellik için herhangi bir ayar yapmanıza gerek olmayacak.

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