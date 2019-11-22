Kullanıcıları uyardı! WhatsApp'ı telefondan silin dedi!
ENGELLENEN KİŞİLERİN BİLDİRİMİ
WhatsApp'ın beta sürümde sunulan yeni özelliği, ilk bakışta heyecanlandırıyor olsa da aslında durum, düşündüğünüz gibi değil. Öyle ki WhatsApp'ın yeni özelliği, engellediğiniz bir kişi sohbete girdiğiniz zaman yeni bir bildirim balonu olarak karşınıza çıkıyor. Bu bildirim balonunda ilgili kişiyi engellediğiniz ifade ediliyor. Ancak bu balon, sadece size gösteriliyor. Yani engellemiş olduğunuz kişinin bu bildirim balonunu görmesi mümkün değil.