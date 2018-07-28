Kurşun kalem işte böyle yapılıyor!

İlkokulda tanıştığımız ve ömrümüzün sonuna kadar kullandığımız kurşun kalem nasıl üretiliyor? Ne gibi aşamalardan geçiyor? İşte yanıtı... Kalemler yapılırken genellikle Kanada Kavağı ağacı tercih ediliyor. İlk önce kalem yapımında kullanılamayacak bölümler temizleniyor. Bu kısımlar fırının ısıtılmasında kullanılıyor. İhtiyaç duyulan ölçülerde ağaç kesiliyor. Verimli kullanılması için 3 ay kurumaya bekletiliyor. Kuruyan parçalar üretim alanına alınıyor. Bir tomruktan ortalama 3 bin kalem üretiliyor.