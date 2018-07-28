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işte böyle yapılıyor!

İlkokulda tanıştığımız ve ömrümüzün sonuna kadar kullandığımız nasıl üretiliyor? Ne gibi aşamalardan geçiyor? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 28.07.2018 14:02 Güncelleme Tarihi: 28.07.2018 14:06
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işte böyle yapılıyor!
Kurşun kalem işte böyle yapılıyor!

ler yapılırken genellikle Kanada Kavağı ağacı tercih ediliyor.

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işte böyle yapılıyor!
Kurşun kalem işte böyle yapılıyor!

İlk önce yapımında kullanılamayacak bölümler temizleniyor.

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işte böyle yapılıyor!
Kurşun kalem işte böyle yapılıyor!

Bu kısımlar fırının ısıtılmasında kullanılıyor.

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işte böyle yapılıyor!
Kurşun kalem işte böyle yapılıyor!

İhtiyaç duyulan ölçülerde ağaç kesiliyor.

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işte böyle yapılıyor!
Kurşun kalem işte böyle yapılıyor!

Verimli kullanılması için 3 ay kurumaya bekletiliyor.

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işte böyle yapılıyor!
Kurşun kalem işte böyle yapılıyor!

Kuruyan parçalar alanına alınıyor.

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işte böyle yapılıyor!
Kurşun kalem işte böyle yapılıyor!

Bir tomruktan ortalama 3 bin üretiliyor.

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